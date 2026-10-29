Un escudo equivocado y “líder” en vez de “verdadero presidente”: los llamativos cambios que hizo Flavio Bolsonaro en su comunicado

RÍO DE JANEIRO.– La carta en la que Flavio Bolsonaro llegó a autoproclamarse presidente de la República fue enviada por aliados del senador a periodistas, inicialmente con un escudo antiguo que se refiere al país como “Estados Unidos do Brazil”.

El símbolo se utilizó desde el período de la Proclamación de la República, en 1889, hasta 1968, cuando fue sustituido durante la dictadura militar. Trece minutos después, se compartió una nueva versión del texto, ya con el escudo correcto de la “República Federativa de Brasil”.

'Estados Unidos do Brasil': carta com teor golpista, na qual Flávio se diz 'presidente eleito', usou brasão nacional substituído na ditadura https://t.co/9b7Sdgf1Jf — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) October 28, 2026

El documento fue difundido inicialmente por Paulo Figueiredo, un aliado de Flavio que también reside en Estados Unidos –país al que el senador huyó tras su derrota en las urnas frente al presidente reelecto Luiz Inacio Lula da Silva (PT)–. Al enviar el nuevo archivo, el bolsonarista escribió: “Versión con el escudo correcto”.

En una tercera versión, el excandidato presidencial se presenta como “líder de Brasil” y ya no como “verdadero presidente de Brasil”.

Ya al ​​comienzo del documento, que el propio Flavio difundió poco después en sus redes sociales, se presenta como el ganador de la contienda presidencial, a pesar de haber sido superado por cerca de 4,4 millones de votos. “Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, afirmó.

En la carta, Flavio anunció que pretende liderar la oposición al gobierno del PT desde Estados Unidos -adonde viajó con su familia- y prometió presentar una estrategia de movilización de sus seguidores en los próximos días. También agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al argentino Javier Milei por la admisión tras su salida de Brasil, y sostuvo, sin presentar pruebas, que hubo fraude en la elección presidencial.

En el documento, Flavio cuestiona la decisión de prorrogar el horario de votación hasta las 19:00 horas, tomada por el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Sin embargo, el propio Tribunal Superior Electoral (TSE) ya informó que poco más de 30.000 votos fueron contabilizados entre las 17:00 y las 19:00 horas, sin impacto alguno en el resultado general.

Abuso de poder

El texto no presenta ninguna prueba de irregularidades capaces de alterar el resultado, acusa al gobierno de Lula de abuso de poder político y económico durante la campaña y defiende la anulación de la candidatura adversaria.

“La noche del domingo, vi estupefacto cómo se materializaba un fraude electoral ante mis ojos”, afirma. Finalmente, Flavio promete mantener una comunicación frecuente con sus electores y anunciar una estrategia de actuación política desde Estados Unidos.

“En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular con el que contamos, por todos los medios pacíficos y legítimos”, señala.

El cruce de Brasil a la Argentina, en la Triple Frontera, por donde pasó Bolsonaro CHRISTIAN RIZZI - AFP

Flavio se encuentra en Estados Unidos desde la mañana de este miércoles. El gobierno argentino informó durante la madrugada que Flavio ingresó al país el martes a las 22:50 horas a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná, con Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. El senador entró a la Argentina utilizando su pasaporte italiano.

Desde allí, embarcó en un avión privado con destino a Guayaquil. Ya en Ecuador, despegó a las 06:22 (hora de Brasilia) con destino al aeropuerto Opa-locka,una terminal para vuelos ejecutivos en el condado de Miami-Dade. El bolsonarista llegó a Estados Unidos a las 10:24.

A Flavio le fueron cancelados sus pasaportes por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a petición de la Policía Federal, que alegaba riesgo de fuga en el marco de las investigaciones que enfrenta el bolsonarista. Él incumplió la decisión y no entregó los documentos en el plazo establecido.

Diario O Globo/GDA