Bukele buscará un tercer mandato consecutivo en 2027 en El Salvador tras la reforma constitucional

SAN SALVADOR.– El presidente salvadoreño Nayib Bukele formalizó su candidatura en las primarias del partido gobernante Nuevas Ideas, de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2027, lo que le abre la puerta a un posible tercer mandato consecutivo.

Bukele llegó ​al poder ⁠en ⁠el país centroamericano en 2019 y está cumpliendo un segundo mandato, después ​de unas polémicas reformas legales que permitieron su reelección. En diciembre dijo ‌que estaba abierto a permanecer en ​la presidencia una década más.

El registro fue anunciado por el líder del partido, Xavi Zablah Bukele, primo del presidente, quien publicó el documento de candidatura en redes sociales, especificando que el vicepresidente Félix Ulloa también se ha postulado para un nuevo mandato.

Las primarias están programadas para el 12 de julio, y no se espera que ‌tengan oposición en las internas de su agrupación.

La nueva posibilidad de reelección llega tras una reforma constitucional aprobada en 2025 por el Congreso –de amplia mayoría oficialista– , que introdujo la reelección presidencial ilimitada y modificó la duración del mandato actual. De ser elegido, Bukele, gobernará hasta 2033.

Nayib Bukele saluda al despedirse tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, el 14 de abril de 2025, en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

El presidente salvadoreño no se ha pronunciado hasta el momento. Ulloa, por su parte, respondió a la publicación del jefe del partido agradeciendo la “nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar” la nación centroamericana.

“Décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad. Nuestro sabio y paciente pueblo lo sabe y nos acompaña”, escribió el vicepresidente en X.

Bukele, quien en julio cumplirá 45 años, mantiene índices de popularidad superiores al 80% gracias a su dura política contra la ‌delincuencia. La estrategia ha implicado ​la instauración de un régimen de excepción y otras medidas criticadas por organizaciones de derechos humanos, pero ha reducido los índices de homicidios en el país en más de 90%, según ‌datos oficiales.

Reelección indefinida

En 2025, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, presentó la iniciativa para reformar cinco artículos de la Constitución con el fin de permitir la reelección presidencial sin límites, extender el periodo presidencial, eliminar la segunda vuelta electoral y reducir el periodo presidencial actual.

La iniciativa fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la diputada del conservador partido VAMOS votaron en contra.

Nayib Bukele saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre Escudo de las Américas, el 7 de marzo de 2026 ap - AP

En su momento, Figueroa argumentó que, históricamente, la reelección indefinida siempre ha existido en El Salvador “para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones; alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, y los diputados”.

“Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular, la única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República”, agregó la parlamentaria.

La modificación estableció que el periodo presidencial sea de seis años y no de cinco, lo que redujo el actual periodo presidencial de Bukele a tres años.

Nayib Bukele saluda después de una ceremonia en Buenos Aires, Argentina, el 30 de septiembre de 2024 Natacha Pisarenko - AP

Promovió también “eliminar todo lo concerniente a la segunda vuelta electoral, para que se consideren electos como presidente y vicepresidente de la República los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en el correspondiente proceso electoral”, según dijo entonces Figueroa.

Ante las críticas recibidas tras la reforma constitucional, Bukele respondió diciendo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.

Y agregó que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, “de repente se convierte en el fin de la democracia”.

Agencias AP, ANSA y Reuters