El documental que revela qué hay detrás del trato de Bukele con Trump y las pandillas en El Salvador

La relación política de Nayib Bukele y Donald Trump, presentada públicamente como una alianza contra el crimen y la migración, combina estrategias de seguridad y presuntos pactos con estructuras criminales. Así lo expone un documental reciente que revelaría presuntas negociaciones secretas.

Bukele y Trump: el vínculo político construido sobre intereses comunes

El nuevo episodio de Frontline apunta a que el acercamiento entre Bukele y Trump no fue casual. Desde sus primeros encuentros, el mandatario salvadoreño se posicionó como un aliado en uno de los temas centrales de la agenda estadounidense: la migración.

Trump y Bukele se reúnen en Washington para afianzar su relación y blindar el pacto migratorio

Con el regreso de Trump al poder y el endurecimiento de sus políticas migratorias, la relación se profundizó. El presidente estadounidense encontró en El Salvador un socio dispuesto a recibir deportados, incluso en condiciones controvertidas. Bukele, por su parte, utilizó esa cooperación para reforzar su narrativa de éxito en la lucha contra el crimen.

La megacárcel de El Salvador como símbolo del acuerdo

Uno de los pilares visibles de este entendimiento fue el uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad más grande de América. Allí comenzaron a llegar vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos acusados de pertenecer a pandillas.

Sin embargo, el documental señala que una parte significativa de estos deportados no tenía antecedentes penales comprobados ni vínculos confirmados con organizaciones criminales. A pesar de las críticas por las condiciones de detención y las dudas sobre los procedimientos, ambos gobiernos defendieron la medida como un éxito.

El origen de la estrategia política de Bukele

Para entender el trasfondo del acuerdo, el informe retrocede a los inicios de la carrera política de Bukele.

Durante su etapa como alcalde de San Salvador, el entonces dirigente apostaba por políticas sociales y comunitarias para reducir la violencia. Sin embargo, al llegar a la presidencia en 2019, su enfoque cambió hacia una política de mano dura.

El llamado Plan Control Territorial implicó un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y miles de detenciones. En pocos meses, los homicidios cayeron a niveles históricos, lo que disparó la popularidad del mandatario. No obstante, estos resultados despertaron sospechas entre periodistas e investigadores, según muestra el documental.

Las investigaciones que apuntan a un pacto oculto en El Salvador

Según el documental, una investigación conjunta entre periodistas salvadoreños y autoridades estadounidenses comenzó a revelar inconsistencias en la narrativa oficial. Documentos filtrados y testimonios indicaban que el gobierno de El Salvador mantuvo reuniones secretas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La megacárcel de Bukele, por dentro

Entre las supuestas pruebas recopiladas se encontraban registros penitenciarios, informes de inteligencia y comunicaciones internas que detallaban acuerdos para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y apoyo político. Incluso se mencionaba la participación de funcionarios cercanos al presidente como intermediarios.

Entre los elementos más relevantes de estas revelaciones se destacan:

Reuniones clandestinas en cárceles entre autoridades y líderes de pandillas

Compromisos para disminuir los asesinatos y mejorar la imagen del gobierno

Beneficios penitenciarios para cabecillas criminales

Posible influencia electoral en territorios controlados por pandillas

El choque con Estados Unidos y las tensiones políticas

Mientras, en Estados Unidos se desarrollaba una ofensiva judicial contra la MS-13. A través de una fuerza de tarea especializada, fiscales buscaban extraditar a líderes encarcelados en El Salvador para juzgarlos en territorio estadounidense.

Sin embargo, el gobierno de Bukele comenzó a bloquear o retrasar estos procesos. La situación se agravó cuando se produjeron cambios en la Corte Suprema salvadoreña, lo que terminó por cerrar las puertas a las extradiciones.

Según el documental, las pandillas habrían exigido protección frente a la justicia estadounidense como parte de sus acuerdos con el gobierno. Esto generó tensiones con la administración de Joe Biden, que incluso impuso sanciones a funcionarios salvadoreños.

La ruptura del pacto y el régimen de excepción

El supuesto acuerdo con las pandillas no fue estable. En 2022, un repunte de la violencia dejó más de 80 asesinatos en un solo fin de semana.

Ante esta situación, Bukele respondió con un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas sin orden judicial. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido arrestadas.

Esta política logró desarticular a las pandillas, pero también generó denuncias por violaciones a los derechos humanos, entre las que se incluyen la detención de inocentes.

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Un nuevo acuerdo con Estados Unidos y las implicaciones más profundas

Con el regreso de Trump al poder, la relación bilateral tomó un nuevo rumbo. Bukele ofreció recibir deportados de cualquier nacionalidad en sus cárceles.

El documental sostiene que este acuerdo tenía otra dimensión menos visible. A cambio, el gobierno salvadoreño habría solicitado la devolución de líderes de pandillas detenidos en Estados Unidos, algunos de ellos con información sensible sobre las negociaciones pasadas.

Uno de los casos nombrados fue el de un alto miembro de la MS-13 cuya causa fue desestimada por “razones de política exterior” y luego trasladado a El Salvador. Para los investigadores del documental, esto evidencia un “acuerdo dentro del acuerdo”.