Video: burlaron la seguridad del Empire State, escalaron la aguja del rascacielos y protagonizaron una escena romántica

NUEVA YORK.– Dos personas escalaron este miércoles hasta la antena del Empire State Building, desplegaron una pancarta sobre “el poder del amor”, se besaron en la cima del emblemático rascacielos neoyorquino y luego fueron arrestadas, en una escena que combinó vértigo, romance y un fuerte operativo policial en pleno centro de Manhattan.

Vestidos de negro y con mascarillas, aunque aparentemente sin arneses, los dos escaladores se equilibraron sobre una angosta cornisa de la estructura, a 443 metros de altura, según mostraron imágenes captadas desde un helicóptero de televisión. La pancarta que desplegaron decía: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

Dos personas trepan el Empire State

La frase es una versión de una cita frecuentemente atribuida al guitarrista Jimi Hendrix, aunque en realidad fue pronunciada por el político británico del siglo XIX William Gladstone, según indicó The New York Post.

El episodio comenzó cerca del mediodía y se extendió durante alrededor de media hora. Poco después de las 12.30, la pareja empezó a descender por la estructura metálica de la antena hasta una plataforma más amplia, en la base de la aguja. Allí, uno de ellos pareció arrodillarse y proponerle matrimonio a la otra persona, que luego mostró un anillo en imágenes difundidas en redes sociales.

Según The New York Post, los protagonistas serían Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan “Vanya” Beerkus, identificado por fuentes como Ivan Kuznetsov, de 32. Ambos son conocidos por realizar acrobacias urbanas y escalar edificios de gran altura. En redes sociales, Nikolau se define como una “neoartista” que explora “identidad, miedo y libertad”.

La pareja fue detenida por la policía una vez completado el descenso

La policía de Nueva York detuvo a las dos personas después de la 13, cuando lograron descender. Nadie resultó herido, según las autoridades.

La escena dejó atónitos a turistas, peatones y empleados del edificio. Desde las veredas cercanas a la torre Art Deco, decenas de personas miraban hacia arriba mientras la policía bloqueaba los accesos.

“Es una locura, es como si fuera una película”, dijo Jonathan Roman, un turista de Glasgow, Escocia, que había llegado con su hijo de 15 años para subir a una de las plataformas de observación, pero encontró el edificio cerrado por el operativo.

Edificio Empire State iluminado de rojo, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos Winston Zhou - XinHua

Dentro del edificio, varios trabajadores se preguntaban cómo la pareja había logrado superar los controles de seguridad de uno de los monumentos más visitados de Nueva York. A los visitantes se les revisan pertenencias y se les advierte que no lleven paquetes grandes, equipos deportivos, disfraces o máscaras, entre otros artículos.

“No puedo creer que hayan pasado por seguridad”, dijo Jessica Kaplan, empleada de una empresa con oficinas en el edificio.

No estaba claro cómo los escaladores lograron acceder a la antena, ubicada muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos. Según The New York Post, una fuente familiarizada con el episodio dijo que la pareja habría atravesado una reja de malla en el piso 102, abierto al público, para llegar al piso 103 y desde allí acceder a la aguja.

Angela Nikolau, que suele realizar sesiones de fotografía vestida con looks cinematográficos, aceptó la propuesta de casamiento de su ahora prometido

La administración del Empire State Building afirmó en un comunicado que el incidente fue “no autorizado” y que no representó peligro para inquilinos, visitantes ni personas que se encontraban en el observatorio. También destacó la “coordinación constructiva y útil” con la policía de Nueva York para resolver la situación.

El episodio se viralizó rápidamente después de que Nikolau publicara en Instagram imágenes desde lo alto de la estructura, incluida una toma en primera persona con la ciudad de Nueva York bajo sus pies. En su cuenta también aparecen fotos junto a Beerkus en otros edificios y estructuras emblemáticas del mundo, como el Bay Bridge de San Francisco y el Merdeka 118 de Kuala Lumpur, el segundo rascacielos más alto del planeta.

La pareja, según The New York Post, vive en East Orange, Nueva Jersey. También habría sido protagonista del documental de Netflix Skywalkers: A Love Story, estrenado en 2024 en el Festival de Sundance.

No es la primera vez que alguien escala el Empire State Building. En 1994, el francés Alain Robert, conocido como el “Hombre Araña francés”, trepó el edificio con manos y pies desnudos y fue arrestado poco después por la policía.

Agencia AP