La primera dama de Ecuador perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió el tercer hijo que esperaba del primer mandatario de ese país, Daniel Noboa, tras sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia.

La noticia fue anunciada a través de una publicación en X por parte de Nataly Morillo, la ministra de Gobierno. “Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, posteó la funcionaria.

El tuit de Morillo

“La primera dama, Lavina Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció”, detalló Morillo en su mensaje. Si bien Noboa es padre de tres hijos -Daniela es una, de su anterior matrimonio-, dos de ellos son fruto de su vínculo con Valbonesi: Álvaro y Furio.

En su publicación, la ministra de Gobierno de Ecuador también aprovechó para dirigirse al primer mandatario. “Expreso mis más sentidas condolencias a la Primera Dama y al presidente de la República. Los acompaño, junto a toda su familia, con respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor”, apuntó.

Noboa tiene 38 años de edad y Valbonesi, 28. Se conocen desde hace aproximadamente siete años, tras haberse conocido en el año 2019 cuando ella comenzó a trabajar como su nutricionista personal.

Finalmente, Murillo reveló la medida que tomó el Ejecutivo ecuatoriano tras el lamentable episodio. “Durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta”, detalló.

Valbonesi y Noboa, acompañados de sus hijos durante un acto oficial

Noboa dirige las riendas de Ecuador desde hace dos años y nueve meses, tras asumir su primer mandato el 23 de noviembre de 2023. Posteriormente, ganó la reelección e inició su segundo período de cuatro años el 24 de mayo de 2025.

En el caso de Valbonesi, pasa sus días combinando su rol público e institucional con la crianza de sus hijos, la gestión de causas sociales, su faceta como influencer y empresaria, y su reciente formación académica. En su perfil de Instagram, la mujer de 28 años se presenta como, “Mamá, Esposa, Primera servidora del Ecuador y Fundadora”.

Nutricionista de profesión, Valbonesi nació en la localidad de Chone, en el oeste de Ecuador, y creció en las Islas Galápagos. En la última campaña electoral de Noboa, la primera dama protagonizó múltiples conversaciones en plataformas digitales, presentaciones en público e incluso entrevistas.

En sintonía con Murillo y también a través de redes sociales, quien compartió su pésame al primer mandatario de Ecuador fue el ministro de Seguridad, John Reimberg.

El posteo de Reimberg

“Mi profunda solidaridad con nuestro presidente y la Primera Dama, ante su irreparable pérdida. Les envío mi afecto, cercanía y mis más sentidas condolencias en estos momentos de profundo dolor”, posteó el ministro ecuatoriano.

Más abajo, Reimberg comunicó: “He dispuesto inmediatamente que las banderas de cada uno de los cuarteles de la Policía Nacional en todo el país permanezcan a media asta durante tres días”.

Finalmente, la Asamblea Nacional del Ecuador compartió un comunicado a partir del fallecimiento de Stefano.

El comunicado de La Asamblea Nacional del Ecuador

“Nuestras sentidas condolencias al Presidente de la República, a la Primera Dama y a toda su familia ante esta irreparable pérdida. La Asamblea Nacional acompaña su dolor con respeto y solidaridad”, escribieron de dicha cuenta.