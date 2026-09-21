Calendario de elecciones Brasil 2026: cuándo se votan primera vuelta y balotaje
Los ciudadanos brasileros asistirán a la cita democrática en el mes de octubre; los detalles en la nota
- 2 minutos de lectura'
Brasil definirá a sus autoridades en las próximas elecciones. A la espera de este momento democrático en la nación vecina, muchos se preguntan cuál es la fecha para emitir el sufragio.
Según se conoció, los electores habilitados para votar deberán asistir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre, el día en el que se celebran las elecciones.
En caso de que la definición no se de en la primera vuelta y se requiere el balotaje, los ciudadanos deberán aguardar al último domingo del mes, es decir el 25 de octubre.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.
- 1
- 2
Meloni anunció la prohibición del velo islámico en las escuelas y un límite al número de extranjeros en las aulas
- 3
En medio de la tensión con Trump, Macron hace un inusual viaje a la única isla francesa en América del Norte y se reúne con Carney
- 4
El viejo debate que Trump reavivó en Irlanda y vuelve a desafiar al Reino Unido