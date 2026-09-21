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Calendario de elecciones Brasil 2026: cuándo se votan primera vuelta y balotaje

Los ciudadanos brasileros asistirán a la cita democrática en el mes de octubre; los detalles en la nota

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Las elecciones en Brasil se celebran en el mes de octubre
Las elecciones en Brasil se celebran en el mes de octubreEVARISTO SA - AFP

Brasil definirá a sus autoridades en las próximas elecciones. A la espera de este momento democrático en la nación vecina, muchos se preguntan cuál es la fecha para emitir el sufragio.

Según se conoció, los electores habilitados para votar deberán asistir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre, el día en el que se celebran las elecciones.

Cuándo son las elecciones en Brasil
Cuándo son las elecciones en Brasil

En caso de que la definición no se de en la primera vuelta y se requiere el balotaje, los ciudadanos deberán aguardar al último domingo del mes, es decir el 25 de octubre.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

CandidatoPartido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Pablo Marçal
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

30/10/2022 Elecciones en Brasil POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL ÁLVAREZ JULIÁN - TÉLAM
30/10/2022 Elecciones en Brasil POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL ÁLVAREZ JULIÁN - TÉLAM

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.

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