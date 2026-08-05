Elecciones: cuándo se vota para presidente en Brasil 2026
Los ciudadanos habilitados para votar elegirán a las máximas autoridades del país vecino; el detalle de qué se sabe de los comicios
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Las elecciones generales que determinarán al próximo presidente en Brasil 2026 siembran la inquietud sobre cuándo se vota por el máximo cargo del Poder Ejecutivo, y los políticos que lideran las preferencias de la ciudadanía.
Cuándo se vota para presidente en Brasil 2026
Las elecciones presidenciales en Brasil están pautadas para el domingo 4 de octubre, lo que coincide con el primer domingo del mes.
En el caso de que la definición se realice a través de la instancia de segunda vuelta o balotaje, la fecha de esa votación coincide con el último domingo del mes, es decir el 25 de octubre, según consta en la información oficial del Tribunal Superior Electoral.
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre:
- Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT)
- Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL)
- Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático - PSD)
- Romeu Zema (Partido Novo)
- Renan Santos (Movimiento Missão)
Qué dicen las encuestas sobre las elecciones presidenciales
La medición más reciente, difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, refleja un escenario donde la distancia entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se redujo considerablemente, consolidando un empate técnico que pone en jaque la hegemonía del oficialismo. La encuesta que se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales, sitúa a Lula con el 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.
Este resultado marca un cambio significativo respecto a la medición anterior del 27 de julio, donde el actual mandatario mantenía una ventaja de cuatro puntos al registrar un 47% contra el 43% de su adversario.
Por detrás de ambos candidatos, la nómina de aspirantes se completa con el exgobernador de Goias, Ronaldo Caiado, con un 5%; Renan Santos, con el 4%; y Romeu Zema, con el 3%.
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