¡Callate la boca!: la reacción de Jair Bolsonaro cuando le preguntaron por qué no usa barbijo

SAN PABLO.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, protagonizó una nueva polémica a principios de esta semana, cuando en una conferencia de prensa una periodista le consultó por las razones por las que no usa barbijo, pese a haber tenido coronavirus y pese también a ya haber sido multado por no hacerlo, y el mandatario de derecha no respondió sino que la maltrató.

“Llego como quiero, donde quiero. ¡Callate la boca!”, afirmó de mal modo Bolsonaro y luego de eso, de además sacarse el tapabocas pese a estar a una distancia corta del resto de los presentes, atacó al medio en que la mujer trabaja, O Globo, al calificarlo como “prensa de mierda”. “Cállate, son unos sinvergüenzas (...). Hacen un periodismo sinvergüenza”, continuó.

El hecho tuvo lugar el lunes en una intervención ante los medios de comunicación en Guarantinguetá, en San Pablo. Fue allí donde la periodista de TV Vanguarda, medio afiliado a O Globo, Laurene Santos, le hizo la pregunta que desató su bronca: le consultó las razones por las que había llegado a la ciudad sin el tapabocas puesto tras haber sido previamente multado en el mismo estado por no portar el elemento de protección ante la pandemia.

Tras esto tanto la periodista y como O Globo denunciaron la actitud de Bolsonaro en un comunicado en el que aseguraron que “no será a gritos o intolerancia que el presidente obstaculice o inhiba el trabajo de la prensa de Brasil”. “Esta, a diferencia de él, seguirá cumpliendo con su deber con serenidad”, indicaron según el portal G1, también de O Globo.

Por su parte la Asociación de Prensa de Brasil condenó la actuación del mandatario derechista y remarcó en que no se encuentra en condiciones de gobernar el país “con su intemperancia”. Asimismo, lamentó que Bolsonaro no aprecie la “prensa libre y crítica” y agregó que ante el “creciente” rechazo a su gobierno, el presidente está desarrollando una postura autoritaria. “Incluso a año y medio de las elecciones, está tratando de desacreditar el sistema electoral”, advirtió el gremio.

“El presidente ha demostrado una vez más su falta de respeto por la libertad de prensa, la salud pública, la democracia e incluso las normas más básicas de civismo y etiqueta, un comportamiento incompatible con el máximo cargo de Brasil”, criticó asimismo la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación.

Esta no es la primera vez que Bolsonaro se muestra en contra del periodismo en su país. Horas atrás también arremetió contra la cadena CNN Brasil por, a su entender, haber “elogiado” las movilizaciones que se llevaron a cabo este fin de semana contra su gestión de la pandemia de coronavirus.

Y esta tampoco es la primera vez que se muestra en contra de acatar las medidas sanitarias impuestas para contener el brote de Covid-19. Desde que se desató la pandemia, y pese a haberla padecido en primera persona, Bolsonaro minimizó el impacto de la enfermedad y hasta recomendó remedios que no están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Siempre dijo que la economía era más importante que la pandemia, por lo que nunca se mostró a favor de decretar una cuarentena nacional para contener la curva de contagios.

En la región Brasil es el país más afectado por el virus, el tercero además a nivel global. Ayer registró 2131 nuevas muertes, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad a 504.717, informó el Ministerio de Salud. También fueron contabilizados 87.822 nuevos casos, para alcanzar un total de 18.054.653.

