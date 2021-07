Cambio de vida: nueve pueblos de Italia ofrecen US$ 33.000 a quienes se quieran instalar allí

En medio de la pandemia de coronavirus, cuando el mundo lucha contra el brote a la par que se replantea modos de vivir, aglomeraciones, rutinas y trabajos demandantes, en Italia una región ofrece otra calidad de vida e invita a la gente a mudarse allí. Pero no se trata solo de una bonita propaganda: las autoridades están dispuestas a dar miles de dólares a los que se decidan por cambiar.

Calabria, en el sur del país, planea ofrecer hasta 33.000 dólares durante un máximo de tres años a las personas que deseen trasladarse a pueblos de apenas 2000 habitantes para abrir un negocio allí y ayudar a revertir años de disminución de la población.

¿Las ofertas? Ubicaciones cerca del mar, en las laderas de las montañas o con las dos vistas en Aieta, Bova, Caccuri, Albidona, Sant’Agata del Bianco, Santa Severina, San Donato di Ninea, Civita y Samo and Precacore.

De todos modos hay esfuerzos que cumplir. De acuerdo con lo publicado por la cadena CNN, para obtener los fondos los nuevos residentes también deben comprometerse a poner en marcha una pequeña empresa, ya sea desde cero o aceptando ofertas preexistentes de profesionales.

Aieta, Italia

Hay más condiciones. Los solicitantes deben tener un máximo de 40 años y estar listos para trasladarse dentro de los 90 días posteriores a su solicitud. La esperanza de la región es que animen a mudarse jóvenes proactivos y millennials ansiosos por trabajar.

Al respecto Gianluca Gallo, consejero regional, indicó que los ingresos mensuales de los nuevos vecinos podrían rondar entre 800 y 1000 euros durante dos o tres años. Además podrían recibir una financiación única para apoyar el lanzamiento de una nueva actividad comercial, como ser un restaurante, un bar, una granja o una tienda.

“Estamos perfeccionando los detalles técnicos, el monto mensual exacto y la duración de los fondos, y si incluiremos también pueblos un poco más grandes, con hasta 3000 residentes”, agregó Gallo, quien sumó: “Hasta ahora hemos tenido un gran interés por parte de las aldeas y, con suerte, si este primer plan funciona, es probable que sigan más en los próximos años”.

Tras el proyecto de vender casas a un euro en la zona de Basilicata, que no funcionó como esperaban, Gianpietro Coppola, alcalde de Altomonte, una comuna de la región, dijo: “Queremos que esto sea un experimento de inclusión social. Que atraiga a la gente a vivir en la región, a disfrutar de los entornos, a arreglar los lugares no utilizados de la ciudad, como salas de conferencias y conventos con Internet de alta velocidad. El turismo y las casas de un euro no son las mejores formas de renovar el sur de Italia”.

