21 de octubre de 2019 • 21:22

SANTIAGO.- El caos y la violencia que se desataron en Chile a partir de la suba del precio del boleto en el metro se agravan cada vez más. Después de que grupos manifestantes quemaron estaciones de metro y buses, saquearon supermercados y atacaron a cientos de instalaciones públicas, el presidente chileno, Sebastián Piñera se pronunció de forma urgente:

"Reconozco y valoro todo el derecho a manifestarse pacíficamente. He escuchado con atención y empatía sus carencias, dolores, problemas, sueños y esperanzas de una vida mejor para ustedes y sus familias", comenzó el presidente chileno en conferencia de prensa.

Sin embargo, rápidamente indicó: "Una cosa muy distinta es la violencia y destrucción que han desatado distintos grupos que no respetan la vida humana, que están dispuestos a destruir nuestro sistema de transporte público, atacar ferias y pequeños comercios, vulnerar los hogares de las familias chilenas sin respetar a nada ni a nadie sin importarles el tremendo dolor y daño que le causan a millones de chilenas y chilenos". Y agregó: "Me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia y delincuencia provoca. La violencia no va a prevalecer en Chile".

Reuniones con los partidos políticos para "avanzar hacia acuerdos"

"Hemos invocado la ley de seguridad del Estado contra ese puñado de delincuentes que con tanta violencia y maldad destruyen propiedades y sueños. También hemos establecido el estado de emergencia para que las fuerzas de seguridad colaboren en proteger su vida", dijo Piñera y pidió que se abran "los caminos del diálogo, la buena voluntad y los acuerdos". También explicó que había mantenido reuniones con distintos funcionarios del gobierno y que mañana se encontraría con políticos del oficialismo y la oposición.

En relación con la suba en el precio del boleto del metro, que provocó las manifestaciones, Piñera aseguró que la medida se aprobó por ley y que la medida "es apenas un primer paso" y que "nos falta un largo camino por recorrer". Por eso, enumeró una serie de medidas en las que se encuentra trabajando "para potenciar la mejoría en las pensiones, bajar precio en los medicamentos, mejorar la atención de salud de nuestros compatriotas, implementar un seguro para controlar el gasto en medicamentos y generar más y mejores empleos, salarios y regular las alzas en los precios de servicios básicos como electricidad y peajes". Además, aclaró que se estaba trabajando en la reconstrucción de los daños en el sistema de transporte.

"Esperamos mañana poder analizar estas ideas y las propuestas que nos hagan los partidos de gobierno y oposición para avanzar hacia acuerdos, que es lo que los chilenos y chilenas nos piden", señaló Piñera. Por último, le dijo a los chilenos que esperaba que volvieran tranquilos a sus hogares. "Cuídense, cuiden a sus familias. Que Dios bendiga a Chile y a todos los chilenos".