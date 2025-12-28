Video: dos helicópteros chocaron en pleno vuelo en Nueva Jersey

Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo este domingo en la ciudad Hammonton, ubicada al sur de Nueva Jersey. El accidente dejó un saldo de un muerto y un herido, según informaron las autoridades federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el siniestro se produjo tras una colisión en el aire entre dos helicópteros, un Enstrom F-28A y un Enstrom 280C, sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Video colisión helicopteros

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 de la mañana (hora local) y que la policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

La persona herida presentaba graves lesiones y fue trasladada a un hospital cercano. Un video difundido en X mostró la caída de uno de los helicópteros involucrados en el accidente girando rápidamente hacia el suelo.

Feil también indicó que la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación para determinar lo sucedido.

Seguridad aeroportuaria de EEUU

El siniestro, que reaviva el debate sobre la seguridad en la aviación estadounidense, ocurrió días después de que el gobierno de Estados Unidos admitiera su responsabilidad en una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero militar y un avión comercial a las afueras de Washington que dejó 67 muertos a inicios de este año, según un documento judicial presentado el miércoles pasado.

El 29 de enero, un avión de American Eagle procedente de Wichita, Kansas, se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan cuando colisionó con un helicóptero militar Black Hawk del Ejército estadounidense. Tras el impacto, ambas aeronaves cayeron a las aguas del río Potomac.

El documento de 209 páginas del Departamento de Justicia, formaba parte de una demanda civil presentada por los familiares de uno de los pasajeros fallecidos en el avión contra el gobierno y las aerolíneas comerciales que operaban la aeronave.

Con información de AP