Recrudece la ola de violencia sectaria en Siria a un año de la caída de Bashar al-Assad
Estallaron disturbios entre grupos rivales tras el ataque a un templo alauita en Homs, con muertos y decenas de heridos; tensiones en medio del frágil proceso de reconstrucción nacional
LATAKIA, Siria.– Enfrentamientos estallaron en la costa de Siria entre manifestantes de la minoría religiosa alauita y contramanifestantes el domingo, dejando al menos a cuatro personas muertas y decenas de heridos, dijeron funcionarios de salud.
Los enfrentamientos ocurrieron dos días después de que un atentado en una mezquita alauita en la ciudad de Homs mató a ocho personas e hirió a otras 18 durante las oraciones. Miles de manifestantes se reunieron en las ciudades costeras de Latakia y Tartous, y en otros lugares.
Las autoridades han dicho que las investigaciones preliminares indican que se colocaron dispositivos explosivos dentro de la mezquita en Homs, pero aún no han identificado públicamente a un sospechoso en el atentado del viernes. Los funerales por los fallecidos se llevaron a cabo el sábado.
Un grupo poco conocido que se hace llamar Saraya Ansar al–Sunna se responsabilizó del atentado en un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde señaló que el blanco eran miembros de la secta alauita, una rama del islam chiita que los islamistas radicales consideran apóstatas.
Las manifestaciones del domingo fueron convocadas por Ghazal Ghazal, un jeque alauita que vive fuera de Siria y que lidera un grupo llamado el Consejo Islámico Supremo Alauita en Siria y la Diáspora.
Un fotógrafo en Latakia vio a manifestantes progubernamentales lanzar piedras a los manifestantes alauitas, mientras que un grupo de manifestantes golpeó a un contramanifestante que cruzó a su lado. Las fuerzas de seguridad intentaron separar a los dos bandos y dispararon al aire en un intento de dispersarlos.
La televisión estatal informó que dos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en el área de Tartous después de que alguien lanzó una granada de mano a una comisaría, y que autos pertenecientes a las fuerzas de seguridad fueron incendiados en Latakia.
Más tarde, la agencia de noticias estatal SANA informó que un miembro de las fuerzas de seguridad fue asesinado por disparos.
El fotógrafo vio los cuerpos de cuatro personas muertas en los enfrentamientos en hospitales locales. Tres de ellos tenían heridas en la cabeza que parecían consistentes con haber sido golpeados por piedras, mientras que uno tenía una herida de bala en el pecho.
La agencia de noticias estatal SANA dijo que 60 personas resultaron heridas por “apuñalamientos, golpes de piedras y disparos dirigidos tanto a personal de seguridad como a civiles”.
El país ha experimentado varias oleadas de enfrentamientos sectarios desde la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre de 2024 que puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, un alauita, huyó del país a Rusia.
En marzo, una emboscada llevada a cabo por partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad desencadenó días de violencia que dejaron cientos de muertos, la mayoría de ellos alauitas.
Desde entonces, aunque la situación se ha calmado, los alauitas han sido atacados esporádicamente en ataques sectarios. También han denunciado discriminación en el empleo público desde la caída de Assad y la detención de jóvenes alauitas sin cargos.
Durante el reinado de la dinastía Assad, los alauitas estaban sobrerrepresentados en empleos gubernamentales y en el ejército y las fuerzas de seguridad.
Funcionarios del gobierno condenaron el ataque del viernes y prometieron responsabilizar a los perpetradores, pero aún no han anunciado ningún arresto.
“Salimos a protestar por los incidentes de asesinatos y la marginación y arrestos y detenciones y los empleados que fueron despedidos”, dijo Hussein Abbas, un ingeniero que se unió a la protesta alauita.
El contramanifestante Mohammed Ismail de Latakia culpó a los saboteadores que se beneficiaron del antiguo sistema bajo Assad por sembrar discordia.
“Estamos llamando por una Siria y un pueblo, y ellos no quieren eso”, dijo. “Quieren devolvernos al caos para poder beneficiarse”.
A un año de la caída de Assad
A un año de la caída de Bashar al Assad, Siria dio, hace diez días, un paso clave para su reinserción internacional: el Congreso de Estados Unidos puso fin de forma permanente a las sanciones que pesaban sobre Damasco desde la era del antiguo régimen.
La medida, aprobada por amplia mayoría en el Senado (77 a 20) y ya votada previamente en la Cámara de Representantes, llega en un momento político inédito para Siria, hoy gobernada por una coalición encabezada por Ahmed al Sharaa, el exyihadista que logró articular la alianza militar y tribal que derrocó a Assad en diciembre de 2024.
Aunque Donald Trump había suspendido en dos ocasiones la aplicación de esas sanciones –en respuesta a los pedidos de Arabia Saudita y Turquía, aliados de la nueva administración siria– su levantamiento definitivo despeja el principal obstáculo que enfrentaban los planes de reconstrucción del país.
Sharaa, consciente del poder disuasorio que tenían estas restricciones para los inversionistas, venía reclamando desde hace meses una señal clara de Washington.
Agencias AP y AFP