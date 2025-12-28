Los 20 puntos de la propuesta de paz que Zelensky discutió con Trump

KIEV

En el centro de las conversaciones que mantuvieron este domingo en Florida el presidente ucraniano, Volodimir Zelenszky y su contraparte norteamericana, Donald Trump, estuvo el borrador de 20 puntos del marco acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Zelensky ha dicho en días previos a la reunión que el plan podría convertirse en la base de un futuro acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia.

Tras semanas de conversaciones para modificar un borrador anterior, que constaba de 28 puntos y fue considerado como demasiado condescendiente con las principales demandas de Rusia, Zelensky declaró esta semana que las posiciones de ambos países en la mayoría de los temas se habían acercado significativamente.

Pero Ucrania y Estados Unidos seguían sin llegar a un consenso sobre dos grandes puntos: el control del territorio y el de la central nuclear de Zaporiyia, pero Zelensky ha manifestado que esperaba poder discutir ambos temas con Trump.

Estos son los puntos del borrador de la propuesta tal como lo reveló Zelensky y lo compartió su oficina esta semana.

1. Se reafirmará la soberanía de Ucrania.

2. El segundo punto contempla un acuerdo de no agresión completo e incuestionable entre Rusia y Ucrania. Se especifica que, para mantener la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de monitoreo espacial no tripulado para supervisar la línea de contacto y así garantizar la alerta temprana de violaciones a ese espacio y resolver potenciales conflictos.

3. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4. La dotación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantendrá en su cifra actual de 800.000 efectivos. El borrador anterior de Estados Unidos exigía que Ucrania redujera el tamaño de sus fuerzas.

5. Estados Unidos, la OTAN y los países europeos brindarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejan el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua del tratado fundacional de la Alianza Atlántica.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos necesarios para la ratificación del eventual acuerdo, incluida la ratificación por mayoría de votos calificada en la Duma, el parlamento ruso.

7. Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea (UE) en una fecha definida específicamente. Y a corto plazo Ucrania también recibirá acceso preferencial al mercado europeo.

8. Ucrania recibirá un sólido paquete de ayuda de desarrollo global, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversiones y prosperidad a futuro.

9. Se establecerán varios fondos para abordar la recuperación económica de Ucrania, la reconstrucción de zonas y regiones afectadas, y las cuestiones humanitarias. El objetivo será movilizar 800.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a alcanzar su máximo potencial.

10. Ucrania acelerará el proceso de cierre de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Zelensky dijo que la postura de Estados Unidos era que si Washington le otorgaba acceso de libre comercio a Ucrania, pretendía ofrecerle las mismas condiciones a Rusia.

11. Ucrania confirmará que seguirá siendo un Estado no nuclear, de conformidad con el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares.

12. La central nuclear de Zaporiyia. Zelensky afirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre el manejo de la central nuclear más grande de Europa, ubicada cerca de la línea del frente, en territorio ahora controlado por las fuerzas rusas. Zelensky dijo que la propuesta norteamericana consistía en que la planta fuera operada conjuntamente por Ucrania, Estados Unidos y Rusia, cada uno con participaciones iguales en una empresa conjunta, con los norteamericanos como administradores principales. La propuesta de Kiev consistía en que la planta fuera operada por una empresa conjunta al 50% que involucrara únicamente a Estados Unidos y Ucrania, de modo que Ucrania recibiera la mitad de la energía producida y Estados Unidos asignara independientemente la otra mitad.

13. Ucrania y Rusia se comprometen a implementar programas educativos, en las escuelas y en toda la sociedad, que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las diferentes culturas y la eliminación del racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. Territorio: Según Zelensky este sería el punto más complejo y aún no resuelto. Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas del territorio que aún controla en la región oriental del Donetsk. Kiev quiere que los combates cesen según las actuales líneas de batalla. Y Washington propuso zonas desmilitarizadas y una zona económica libre en la parte de la región del Donetsk que actualmente controla Kiev.

15. Tras alcanzar un acuerdo sobre las futuras demarcaciones territoriales, tanto Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar esa traza por la fuerza.

16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales. Se firmará un acuerdo marítimo independiente y un acuerdo de acceso que regule la libertad de navegación y de transporte. El cordón litoral de Kinburn, a lo largo de la desembocadura del Dniéper, será desmilitarizado.

17. Se establecerá un comité humanitario para resolver las siguientes cuestiones pendientes:

a. Todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados según el principio de “todos por todos”.

b. Todos los detenidos y rehenes civiles serán devueltos, incluidos los niños.

c. Se adoptarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

18. Ucrania debe celebrar elecciones presidenciales lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19. El acuerdo será legalmente vinculante, y su implementación y cumplimiento será monitoreado y garantizado por un Consejo de Paz, presidido por Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos serán parte de ese mecanismo de control, y en caso de violaciones, de aplicación sanciones.

20. Una vez que todas las partes hayan aceptado el acuerdo, un alto el fuego total tomará efecto de inmediato.

(Traducción de Jaime Arrambide)