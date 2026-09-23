Delcy Rodríguez se reúne con Trump mientras le niegan el intento de regresar a Venezuela a María Corina Machado

NUEVA YORK.– La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina ‌Machado, realizó tres intentos ‌fallidos ⁠de regresar a Venezuela en las últimas horas, según informaron el martes su equipo y diversos medios ​de comunicación, mientras ⁠la ⁠presidenta encargada Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunía con el presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, horas antes de exponer por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Esta intensa actividad se produce en ‌el marco de una diplomacia de alto ​nivel durante el encuentro de los líderes mundiales en el recinto de la ONU. Trump sostuvo su primer encuentro con Rodríguez desde que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en enero. El exlíder del chavismo, acusado por la comunidad internacional de mantenerse en el poder tras el fraude electoral de 2024, se encuentra recluido en prisión en Nueva York.

seguridad y otros asuntos de interés común.



Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, declaró en redes sociales que los últimos intentos ​por vía marítima y aérea formaban parte de siete esfuerzos fallidos por regresar desde que ⁠ella salió clandestinamente de Venezuela hace nueve meses, tal como informó el diario ‌español ABC. Estas declaraciones fueron confirmadas posteriormente por un vocero de Machado, quien no ha comentado públicamente sobre los intentos fallidos.

Los siete intentos de @MariaCorinaYA para regresar a Venezuela, que bien resume la nota de @alandete para @abc_es.



Todos los intentos han sido bloqueados, negándole a la líder de todos los venezolanos regresar a su propio país. pic.twitter.com/vVSYYgM4bH — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) September 23, 2026

Tras los terremotos ocurridos en Venezuela en junio, funcionarios estadounidenses ‌instaron en privado a Machado a posponer su regreso y se opusieron ⁠a sus esfuerzos por volver al país, según personas familiarizadas ‌con el asunto. Machado no ha hecho comentarios públicos ⁠sobre los intentos fallidos.

Machado ha permanecido en el exilio desde finales del año pasado, tras un periodo en la clandestinidad posterior a las controvertidas elecciones de 2024. Aunque ha prometido reiteradamente ‌regresar tras la destitución de Maduro ​y después de los dos grandes terremotos de junio, su llegada sigue siendo un punto de controversia.

Integrantes del Ejército venezolano durante tareas de remoción de escombros en un edificio colapsado en La Guaira [e]MARCOS SALGADO - XinHua

Consultado al respecto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió brevemente que los intentos frustrados de Machado de volver a Venezuela son “problema de los venezolanos, no mío”.

🇵🇦🇻🇪 El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al ser consultado por NTN24 sobre si María Corina Machado debería estar en Venezuela, respondió: “Es un problema de los venezolanos, no mío”. pic.twitter.com/Giga0hazo8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

Reunión “histórica” en Nueva York

El ​encuentro entre Trump y Rodríguez ocurrió en ⁠una recepción ofrecida por el presidente norteamericano durante la Asamblea General de la ONU y se produjo en el primer viaje de la presidenta interina a Estados Unidos desde que asumió el cargo de facto tras la detención de Maduro.

Más tarde, Rodríguez publicó en su cuenta de Telegram una foto junto a Trump y calificó la reunión como un paso histórico hacia el ‌fortalecimiento de los vínculos bilaterales en materia de energía, minería y seguridad.

“Venezuela y los Estados Unidos comparten una ​relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”, ​dijo Rodríguez, quien añadió que su gobierno impulsaría una diplomacia orientada a lograr “resultados concretos y beneficios colectivos” para los venezolanos.

Delcy Rodríguez escucha a Trump, durante el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas Yuki Iwamura - AP

Rodríguez agradeció el apoyo tras los terremotos de junio y el respaldo en la reinserción de Venezuela en los espacios multilaterales.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que en la reunión con Rodríguez participaron el presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete para políticas.

La delegación venezolana, que acompaña a Rodríguez e incluye al vicepresidente del área económica, a la ministra de Hidrocarburos y funcionarios ​de la estatal petrolera Pdvsa, se ha centrado en proyectar una imagen que resulte atractiva para los inversores, según dijeron a Reuters dos fuentes cercanas a la delegación.

Protesta en Caracas contra la presencia de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela en Nueva York Ariana Cubillos - AP

Trump ha forjado una relación de trabajo con Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, a pesar de que analistas afirman que Washington ⁠ha marginado a la oposición liderada por María Corina Machado y ha dejado de lado las demandas de elecciones libres en favor de acuerdos petroleros y de inversión con el actual gobierno encargado.

En su discurso ante la Asamblea General el martes ‌por la mañana, Trump calificó a Maduro de “dictador fuera de la ley”, afirmó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su captura y presentó la incursión como prueba de que Estados Unidos utilizaría su “poder militar sin igual” para proteger sus intereses en el hemisferio occidental.

“Al vencedor le pertenecen las riquezas”, dijo, calificando el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Trump manifestó su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversión a la industria petrolera venezolana.

Delcy Rodríguez, conversa con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, a su llegada al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey HANDOUT - Venezuelan Presidency

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes con una delegación que ha mantenido conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, prestamistas multilaterales y empresas, según fuentes. Se reunió con el director del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado trabajando para obtener la aprobación de un préstamo de 2500 millones de dólares para ‌Venezuela.

Mientras Rodríguez desplegaba esa agenda internacional, María Corina Machado seguía sin poder regresar al país.

Travesías frustradas

“Sí, intentó volver pero se frustró”, dijo el martes una fuente del equipo de Machado que ha tenido varios intentos fallidos para regresar a Venezuela, uno de ellos después del doble terremoto ocurrido en el país ocurrido el pasado 24 de junio.

Los intentos de la líder de la oposición para retornar a Venezuela se han visto impedidos por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, según reportes del diario español ABC y el canal colombiano NTN24.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sonríe al salir de una misa en la Basílica Nacional Santa María la Antigua en Ciudad de Panamá el 5 de julio de 2026. ARNULFO FRANCO - AFP

“Todo lo informado por Idania Chirinos y David Alandete sobre el viaje frustrado de María Corina Machado a Venezuela está confirmado”, afirmó la fuente, al mencionar a periodistas de esos dos medios.

Según Chirinos, el primer plan consistía en una travesía por mar, y aunque las autoridades migratorias ya habían sellado el pasaporte de Machado, “el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación”.

La periodista de NTN24 destacó que Machado intentó también este martes abordar vuelos de Panamá hacia Aruba y a Curazao, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, pero a ninguno de los aviones se le permitió despegar.

En tanto, Alandete afirmó que Machado lleva siete intentos fallidos por retornar a Venezuela.

“Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país. Déjenla entrar y pongan la fecha de las elecciones”, exigió en su cuenta de X el referente opositor Juan Pablo Guanipa.

Prohibirle la entrada de Maria Corina Machado es inaceptable.



Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país.



Déjenla entrar y pongan la fecha de las elecciones.



No jueguen con el pueblo… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 23, 2026

Esta semana en Venezuela se realiza la segunda ronda de negociaciones entre una parte de la oposición y el gobierno interino, con miras a una transición y próximas elecciones. Uno de los temas de la agenda de diálogo se centra en la libertad del ejercicio político.

Machado no participa de estas negociaciones, pero dijo que no las impediría y que esperaba resultados concretos.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela luego del derrocamiento en enero de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos. Maduro es acusado de perpetuarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales de 2024 ante el aliado de Machado, Edmundo González Urrutia. Tras los comicios, el chavismo reforzó su maquinaria represiva contra opositores y disidentes de la sociedad civil.

Agencias AFP y Reuters