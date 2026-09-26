Elecciones Brasil 2026: quiénes son los candidatos a vicepresidente de Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil va camino a celebrar elecciones presidenciales el próximo domingo 4 de octubre. Entre los candidatos con mayor intención de voto se encuentran Flávio Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Conocé en detalle quiénes son sus compañeros de fórmula para ocupar la vicepresidencia.

Candidatos a vicepresidente de Brasil

Geraldo Alckmin

El Partido de los Trabajadores (PT), que encabeza Lula da Silva, lleva como candidato a la vicepresidencia a Geraldo Alckmin, quien actualmente ocupa ese cargo. De esta manera, el médico y político busca la reelección por cuatro años más.

El brasileño Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de Sao Paulo busca la reelección como vice de Lula da Silva (Photo by EVARISTO SA / AFP) EVARISTO SA - AFP

En 2006, Lula y Alckmin se enfrentaron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y el primero fue reelegido con el 60% de los votos. En ese entonces era miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), un histórico movimiento de centroderecha que cofundó en 1988 y que gobernó Brasil de 1995 a 2002, con Fernando Henrique Cardoso como presidente.

Alfredo Gaspar

El Partido Liberal, que encabeza Flávio Bolsonaro, lleva como candidato a vicepresidente a Alfredo Gaspar, de 55 años, que representa al estado de Alagoas en la Cámara de Diputados desde 2023 y fue previamente secretario de Seguridad Pública en esa jurisdicción.

Alfredo Gaspar es el candidato a vice de Bolsonaro (Photo by Evaristo Sa / AFP) EVARISTO SA - AFP

Además de su perfil político, el dirigente ganó visibilidad reciente como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), un escándalo que la campaña de Bolsonaro busca instalar como eje central de la contienda.

Dónde votar en las elecciones de Brasil 2026

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Pasos para votar desde la Argentina en las elecciones de Brasil 2026

Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación en este link.

En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.

Los brasileños eligen entre 13 candidatos el 4 de octubre AFP

La normativa brasileña señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.

El análisis y la validación de estas solicitudes correrán a cargo del Registro Electoral en el Distrito Federal.

Los votantes que necesiten demostrar su conformidad con el Tribunal Electoral pueden obtener un certificado de autorización electoral en línea.

Cómo consultar el lugar de votación en la Argentina

Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado: