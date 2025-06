Casamiento de Jeff Bezos: Lauren Sánchez posó con su vestido y contó detalles en una revista

En medio de todos los focos por su exclusivo casamiento con Jeff Bezos, Lauren Sánchez posó para la revista Vogue, que dio todos los detalles del vestido que usó para su fastuosa boda en Venecia con el dueño de Amazon.

Lauren Sánchez posó en exclusiva con su vestido para Vogue

La maison que eligió Sánchez fue Dolce & Gabbana, que confeccionó esta pieza en el taller de Milán, Italia, donde la flamante novia fue a hacerse las pruebas. El diseño, de corte de sirena, incluyó encaje italiano y un cuello alto con aplicaciones manuales, al que se sumó un velo de tul y encaje que colocaron sobre la cabeza de Sánchez como una corona, tal como describe la revista.

Ese traje comenzó a planearse un año y medio antes de la gran fiesta, durante una cena en lo del diseñador Domenico Dolce (socio de Stefano Gabbana) en Nueva York. A ambos los recién casados los habían conocido en Portofino, Italia, porque tenían sus yates anclados allí.

Lauren Sánchez con un equipo de sastres de Dolce & Gabbana, la marca que confeccionó su vestido Vogue

Con 900 horas de trabajo de taller para confeccionarlo, Gabbana detalla que el vestido tiene “botoncitos, botoncitos, botoncitos” desde el cuello hasta el torso. Son 180 de tipo “sacerdote”, recubiertos de gasa de seda y terminados a mano, que continúan a lo largo de la cola.

Las joyas

Asimismo, la novia usó unos aros Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, con cuatro diamantes tallados en una sola piedra e incrustaciones de oro blanco que -según relata la nota- llegaron en un camión blindado para la sesión de fotos que se hizo antes del gran día.

El vestido está inspirado en uno que Sophia Loren usó para casarse con Cary Grant en la película Houseboat de 1958 Vogue

Uno de los rituales de los casamientos que Sánchez eligió seguir fue llevar algo prestado -justamente esos pendientes- y que Bezos no la viera con su vestido hasta llegado el momento del altar. También, que haya algo azul. “Blue Origin”, dijo a Vogue, en relación con el nombre de la firma que tiene su marido y que la llevó al espacio junto a otras cinco mujeres este año. “[Eso azul] es algo de mi viaje espacial”, añadió y explicó que trajo un souvenir secreto para su esposo de esa travesía.

De acuerdo a Sánchez, ese viaje le hizo cambiar su idea de vestido. Así pasó de pensarse con uno “moderno, simple y sexy” a este, inspirado en el traje de boda de Sophia Lauren para su casamiento con Cary Grant en la película Houseboat de 1958.

La comparación entre el vestido de Lauren Sánchez y el de Sophia Lauren en Houseboat X @mamboitaliano__

”Jeff no me cambió. Jeff me reveló. Me siento segura. Me siento vista. Me deja ser yo misma. Como Sophia Loren, que es libre sin complejos, él me deja ser libre sin complejos", comentó a Vogue y explicó: “Investigué fotos de novias en la década de 1950. Quería recordar el pasado y vi a Sophia Loren y sus manos estaban así -en posición de oración- y llevaba un vestido de encaje alto hasta el cuello y dije: ‘Eso es. Ese es el vestido’”.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos durante el casamiento en Venecia Instagram Lauren Sánchez

Asimismo, para la boda estaba planeado que usara un peinado “suelto, romántico y recogido”, como así también un maquillaje “ligero y limpio”.

Dolce & Gabanna fue la marca elegida también para sus hijos: Nikko, de 24 años; Evan, de 19; y Ella, de 17.

En tanto, y siempre según la revista, Sánchez tiene pensado ponerse un vestido con escote de corazón y corsé inspirado en la película Gilda, de Rita Hayworth, para la cena de bodas; mientras que para la fiesta usará uno de cóctel de Oscar de la Renta con cadena cosida a mano y 175.000 cristales.

En las cenas de bienvenida estaba determinado que vestiría un vestido negro de tubo de un solo hombro de Alexander McQueen de 2003 y uno de alta costura de Schaparelli con hombros al aire, flores bordadas a mano y un corsé cubierto de cuentas doradas.