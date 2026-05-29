Explotó el cohete New Glenn de la empresa Blue Origin durante una prueba de motores

CABO CAÑAVERAL.- El cohete New Glenn de la empresa Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, explotó este jueves en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de motores. La compañía comunicó que todo su personal está fuera de peligro. Por la potencia del estallido, se sacudieron viviendas cercanas y el cielo se tiño de naranja producto de los gases y el combustible.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que “todo el personal ha sido localizado”.

Otro ángulo de la impactante explosión del cohete New Glenn de Blue Origin

Lo impactante de las imágenes que retrataron el momento de la explosión hicieron que rápidamente se vuelvan virales. Los registros muestran una gran cantidad de humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de que el cohete quede envuelto por completo y todo se tiña de naranja. Además, el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral es visible desde la playa.

Como consecuencia de la explosión, las viviendas en las cercanías de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach se sacudieron. Este cohete hizo su primer vuelo en 2025 en ese mismo lugar. Lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Explotó un cohete de Blue Origin

El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que estuvo en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman. “Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”, dijo Haridopolos.

En abril, este cohete ya había tenido un lanzamiento fallido según informó AP. Como consecuencia no pudo llegar lo suficientemente alto y terminó dejando un satélite en una órbita equivocada. Luego, sus actividades quedaron suspendidas.

New Glennestá diseñado para transportar naves espaciales. En ese sentido, la compañía de Jeff Bezos apunta a que este cohete sirva para lanzar los módulos lunares Blue Moon del programa Artemis. Su competencia es la nave Starship de SpaceX, que ambién pretende ser la que transporte a los astronautas a la Luna en 2028.

En zonas cercanas a la plataforma de lanzamiento, el cielo se puso naranja

En ese sentido, en enero de 2026 Blue Origin informó que se pausarían temporalmente los vuelos de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares. “La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida”, indicaba el comunicado mediante el cual hicieron pública la decisión.

En 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis. Blue Origin es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorado en miles de millones de dólares.

Esto, a su vez, se da en el marco del segundo periodo del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. En esta etapa, el mandatario aumentó la presión sobre la NASA en pos de que se acelere el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna.

Con información de AP y AFP.

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