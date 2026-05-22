Jeff Bezos reveló qué piensa sobre el futuro de la IA y los trabajos

Hace dos días, Jeff Bezos, el empresario estadounidense y fundador de Amazon, brindó su opinión en relación al avance de la IA, en una entrevista con CNBC Televisión. Y en un contexto en el que los despidos en trabajos, con motivo del avance de esta tecnología han aumentado en los últimos meses, su visión optimista generó eco rápidamente.

“Hay mucha gente asustada, pensando que la IA va a quitarles su trabajo. Yo creo que habrá escasez de mano de obra", fue contundente Jeff Bezos.

El periodista que lo entrevistó comentó que, días atrás, Eric Schmidt, empresario e informático estadounidense, quien fue años atrás CEO de Google, fue abucheado por alumnos mientras brindaba un discurso de graduación, cada vez que hizo alusión a la IA. “Creo que es porque están profundamente preocupamos y asustados acerca de si podrán conseguir un trabajo”, comentó el periodista.

Jeff Bezos explicó que la razón por la cual él cree que están asustados es porque muchas personas repiten ese mismo discurso. “Hay mucha gente inteligente que dice: ‘No habrá más radiólogos, porque la IA puede leer rayos X mejor que los radiólogos’. O también dicen que ‘no habrá más ingenieros de software, porque la IA puede programar mejor que un ingeniero de software’. Y están equivocados", fue contundente Bezos.

“Lo que realmente va a pasar es que elevará a todas estas personas. Es una situación similar a quien estuvo excavando el sótano de su casa con una pala, pero alguien se acerca y le da una topadora. Lo que realmente va a pasar es que vamos a tener muchísima más productividad en nuestra economía”, señaló Bezos y agregó que esa productividad permitirá acceder a comprar ciertas cosas que antes no se podían, desde comida hasta una casa, incluso a tener deflación en la economía.

Jeff Bezos considera que la IA multiplicará la productividad Magnific

El periodista le cuestionó por lo despidos que han habido recientemente con motivo del avance de la IA, desde Jack Dorsey - el fundador de Twitter, que despidió en febrero pasado a 4000 personas- hasta Meta -que en abril echó a 8000 colaboradores y esta semana a otros 7000 más-. Jeff Bezos lo interrumpió y le cuestionó que el motivo detrás de eso haya sido realmente la IA: “Tendrías que hablar con Jack sobre eso”.

Por último, al hablar nuevamente por el futuro de la IA en los trabajos, opinó: “Los ingenieros de software identifican problemas y ayudan a resolverlos. Los humanos nunca vamos a dejar de tener problemas y nunca vamos a dejar de necesitar soluciones. Lo que va a pasar es que el trabajo se hará a un nivel más alto y eso es algo bueno”.