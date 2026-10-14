Netflix anunció que despidió al 6% de su personal para invertir en áreas de “alto impacto”

Netflix, el gigante del streaming, resolvió despedir al 6% de su personal, equivalente a casi 1.000 empleados, con el objetivo de priorizar los recursos e invertir en áreas de “alto impacto” para mejorar su servicio.

La decisión se tomó en medio de una intensa competencia con otras compañías y luego de haber registrado ganancias por debajo de lo esperado en el mercado.

La medida fue anunciada en las últimas horas por los codirectores ejecutivos de la compañía, Greg Peters y Ted Sarandos, mediante un memorándum enviado a sus trabajadores, según consignó la agencia AP.

Netflix registró ganancias por debajo de lo esperado

De acuerdo al documento que le llegó a sus empleados, Netflix informó que la empresa necesitaba ser disciplinada respecto de dónde priorizaba a su gente y sus recursos.

A su vez, anunció inversiones en “áreas de alto impacto” con el fin de mejorar el servicio e impulsar aún más “el crecimiento y la innovación”.

“Para ello, debemos tomar decisiones bien definidas en toda la empresa para poder seguir ofreciendo nuestros servicios a nuestros miembros, socios, empleados e inversores”, indicaron los ejecutivos de la compañía en el mensaje.

Y agregaron: “Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera”.

Los números

La medida se tomó luego que la empresa registrara un grado de ganancia menor al esperado. Durante el segundo trimestre fiscal de este año, obtuvo ingresos por US$12.560 millones y ganancias por US$3400 millones, lo que representó un aumento del 13% y el 9%, respectivamente, con respecto al mismo período del año pasado.

Es el mayor recorte de empleados desde 2022 Shutterstock - Shutterstock

Sin embargo, esos números no habrían sido tan auspiciosos para el tercer trimestre, en el que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. Los resultados finales se presentarán el próximo martes.

“En general no estamos creciendo tan rápido como desearíamos, y estamos trabajando en acelerar esto”, había manifestado Sarandos a principio de mes durante una conferencia en Los Ángeles.

Por otro lado, la decisión se toma en el marco de una feroz competencia entre las diversas empresas de streaming por la audiencia. Si bien Netflix sigue liderando, al representar el 19% del mercado según los datos del sitio Just Watch, Prime Video de Amazon y Disney lo siguen de cerca.

Paramount, Netflix y Warner Bros. Collage

A su vez, se avizora en el escenario la nueva plataforma Skydance, bajo el ala de Paramount, que alberga HBO Max y que recientemente adquirió los derechos de Warner Bros Discovery por US$81.000 millones.

Incluso, Paramount fue la que provocó que Warner desechara la oferta de Netflix a inicios de año.

“Creo que en cierto momento ganamos el acuerdo, así que lo valoramos al precio correcto. A nuestra escala, ese era el máximo precio con el que podíamos generar un rendimiento para nuestros inversionistas. Más que eso, creo que nos llevaría a territorio negativo”, manifestó Sarandos sobre la decisión de su empresa de no seguir compulsando.