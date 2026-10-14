De qué trata la miniserie de solo seis episodios que es furor en Netflix y no te dejará levantar del sillón

La primavera en Buenos Aires no empezó de la mejor manera y la nubosidad se estancó en la Ciudad. El clima húmedo, fresco y con el cielo gris se presta para ver una de las miniseries boom de Netflix: Bajo la superficie, que ocupa el ránking de las más vistas en la Argentina y a nivel global. Enterate de qué se trata esta producción canadiense que es furor.

Su título original es Below y Jesse McKeown (guionista de The Umbrella Academy y 19-2) fue su creador. Para darle vida, se basó en hechos reales, se estrenó el 6 de octubre de este año y cuenta con seis capítulos de aproximadamente 40 minutos de extensión.

La miniserie se dearrolla en Terranova una isla de paisajes únicos en Canadá (Fuente: Tudum)

De qué trata Bajo la superficie

McKeown se inspiró en la leyenda de un monstruo marino que acecha un pueblo pesquero de la isla de Terranova, Canadá. Aterrorizados por el asedio de la criatura, los habitantes deben encontrar la fuerza para contraatacar y proteger a su comunidad y un estilo de vida que está desapareciendo.

La trama sigue a Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador del pueblo costero que todavía no superó la muerte de su padre décadas atrás. Al inicio de la producción, la criatura marina rompe con la tranquilidad aparente de la zona y Calvin debe luchar para mantener unida a su comunidad.

Mientras la intención es preservar todo lo que conoce y el trabajo que lo alimenta, Penny hace todo lo posible para cuidar a su hijo Wade (Charlie Heaton) y al resto de su familia. Es así como se une a una investigadora marina visitante, Fonda Howander (Mackenzie Davis), para enfrentarse al monstruo y revelar los secretos ocultos de la isla antes de que sea demasiado tarde.

La miniserie relata la leyenda de una criatura marina que acecha a un pueblo de Terranova (Fuente: Tudum)

De acuerdo a los realizadores, este thriller de seis capítulos combina mitos locales, suspenso emocionante y humor conmovedor. Además, profundiza en temas como la familia, la comunidad y el cambio inevitable.

La idea de hacer Bajo la superficie surgió tras la experiencia de su creador, McKeown, de vivir varios años en Terranova hasta que su cultura e idiosincrasia se volvieron parte suya. “Siempre sentí que quería ambientar algo aquí, que este sería un lugar ideal para algo grande y épico. Es un paisaje único, un lugar agreste, peligroso, aislado y, en muchos sentidos, aterrador. Pero también tiene su lado positivo: la comunidad es muy cálida, la gente es muy divertida y peculiar, y el lugar tiene muchas excentricidades”, dijo a Tudum.

Por su parte, Hartnett, protagonista de la miniserie, opinó: “Leí los dos primeros guiones en menos de una hora. La voz narrativa era tan clara, el concepto tan atractivo y el personaje tan fantástico. Nunca había leído nada parecido. Nunca había leído nada ambientado en Terranova. No comprendía la larga historia de Terranova como país independiente, con su propio dialecto y su propia ascendencia tan particular”.

La trama sigue a Penny un pescador que debe proteger a su familia de la criatura marina (Fuente: Tudum)

Para dominar el acento regional, Hartnett dijo a Tudum que escuchaba a diario una emisora ​​de radio local donde los pescadores hablaban de su oficio. Charlie Heaton incluso visitaba bares a las afueras de St. John’s, la capital de Terranova, empapándose de la cultura. Toda esa previa ayudó a que los actores se sintieran parte y pudieran transmitir de la mejor manera las vivencias de los habitantes a los que interpretarían.

La isla de Terranova es una porción de territorio que pertenece a Canadá y que conforma la provincia de Terranova y Labrador, en la costa atlántica del país. Es famosa por sus paisajes, acantilados, campos verdes y pueblos pintorescos de hace siglos.