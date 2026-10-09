La Sustancia, Sinners y otras películas de los Oscar para disfrutar el fin de semana largo en Netflix

Este fin de semana largo, el catálogo de Netflix se viste de gala y misterio al combinar lo más visto del gigante del streaming con el prestigio de la temporada de premios. Desde el fenómeno taquillero de Sinners, el aclamado body horror de La sustancia y otros grandes ganadores del Oscar, descubrí qué títulos te invitan a sumergirte en una maratón este sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Uno por uno: lo más visto, thrillers y éxitos de los Oscar en Netflix para el fin de semana

1. Sinners (2025)

Terror/Acción. Con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Una vez allí, descubrirán que un mal espera al acecho para recibirlos. Duración: 2 h 17 min. Ver Sinners.

Trailer oficial de "Sinners"

2. La Sustancia (2024)

Terror/Ciencia ficción. Elisabeth Sparkle se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños cuando su jefe la despide. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma. Duración: 2 h 22 min. Ver La Sustancia.

Tráiler de la película La Sustancia

3. La sociedad de la nieve (2023)

Suspenso/Aventura. En 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Duración: 2 h 24 min. Ver La Sociedad de la nieve.

La Sociedad De La Nieve Tráiler Oficial Netflix

4. Godzilla Minus One (2023)

Acción/Ciencia ficción. Un monstruo gigante emerge de las profundidades del océano y se dispone a atacar Japón justo cuando la nación trata de recuperarse tras la destrucción ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Duración: 2 h 6 min. Ver Godzilla Minus One.

Godzilla Minus One, tráiler

5. El poder del perro (2021)

Western/Romance. Los hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil empieza una guerra sádica e implacable. Duración: 2 h 6 min. Ver El poder del perro.

Trailer El poder del perro

6. Sin novedad en el frente (2022)

Bélico/Acción. Paul, de 17 años, se une al Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras. Duración: 2 h 27 min. Ver Sin novedad en el frente.

Sin novedad en el frente, tráiler

7. Glass Onion: un misterio de Knives Out (2022)

Misterio/Crimen. El detective Benoit Blanc entra en acción cuando el misterioso juego de asesinatos de un multimillonario se sale de control. Duración: 2 h 19 min. Ver Glass Onion: un misterio de Knives Out.

Glass Onion se encuentra en el top 10 por su sexta semana consecutiva

8. Historia de un matrimonio (2019)

Romance/Drama. Un director de teatro y su esposa actriz tratan de superar un divorcio que los lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Duración: 2 h 16 min. Ver Historia de un matrimonio.

Trailer de Marriage Story - Fuente: Netflix

9. El secreto de sus ojos (2009)

Suspenso/Crimen. Un juez tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven, crimen ocurrido varias décadas atrás. Duración: 2 h 7 min. Ver El secreto de sus ojos.

El tráiler del El secreto de sus ojos

10. El irlandés (2019)

Crimen/Suspenso. En la década de 1950, el conductor de un camión, Frank Sheeran, se involucra con Russell Bufalino y su familia criminal de Pensilvania, en un imparable camino para ser el mejor asesino a sueldo. Duración: 3 h 29 min. Ver El irlandés.