La serie turca llena de suspenso que escaló el podio de Netflix y es ideal para maratonear este fin de semana largo

Llegó un nuevo fin de semana largo y uno de los planes que se posiciona para disfrutar los días de descanso es reproducir el mejor contenido de Netflix, sobre todo porque el clima pide a gritos que canceles lo que tenías programado y te quedes en casa. A raíz de esto, te traemos una serie de ocho episodios que escaló el podio de lo más visto por los suscriptores del gigante del streaming y es ideal para maratonear durante estas 72 horas.

La producción turca que desembarcó en la plataforma el 17 de septiembre y no tardó en convertirse en un suceso para los fanáticos del suspenso psicológico (Foto: Netflix)

Se trata de Te conozco (Seni Tanıyorum), la producción turca que desembarcó en la plataforma el 17 de septiembre y no tardó en convertirse en un suceso para los fanáticos del suspenso psicológico y el drama. Creada por Tuğba Doğa y dirigida por Mert Baykal, se centra en Funda (Elçin Sangu), una pintora y madre reciente que intenta retomar su carrera artística y su vida profesional tras el nacimiento de su hijo. Para poder organizarse con las tareas del hogar y la maternidad, contrata a Nazlı (Melis Sezen), una niñera que al principio parece ser la solución perfecta a todos sus problemas.

La llegada de Nazlı a la vida de la familia no es ninguna casualidad, ya que la niñera guarda un vínculo oculto con İlker, el esposo de Funda(Foto: Netflix)

Sin embargo, la aparente tranquilidad se desvanece rápidamente y la casa se transforma en un escenario de tensión constante debido a juegos mentales. Poco a poco se descubre que la llegada de Nazlı a la vida de la familia no es ninguna casualidad, ya que la niñera guarda un vínculo oculto con İlker (Ozan Dolunay), el esposo de Funda, con quien tuvo una relación sentimental en el pasado.

Aunque al principio eso no parece ser un problema para Funda, sus constantes lagunas mentales y los comportamientos cada vez más inquietantes de la niñera terminan sembrando una desconfianza destructiva en el hogar, alimentada por sospechas cotidianas, pequeñas manipulaciones y un ambiente cada vez más asfixiante donde la protagonista empieza a dudar de su propia cordura y de todo lo que creía saber sobre su esposo.

Sus constantes lagunas mentales y los comportamientos cada vez más inquietantes de la niñera terminan sembrando una desconfianza destructiva en el hogar (Foto: Netflix)

“Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado a un lado y por fin encuentra a Nazlı, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, İlker”, dice la sinopsis oficial con la N roja que invita a darle play.

Tres producciones de Netflix para maratonear si te gustó Te conozco

1. Detrás de sus ojos (2021)

Una madre soltera se involucra en un mundo de retorcidos juegos mentales en el momento en que comienza una aventura con su jefe psiquiatra mientras se hace amiga de su misteriosa esposa. Duración: una temporada. Ver Detrás de sus ojos.

Detrás de sus ojos, tráiler

2. Sagrada familia (2022)

Una familia que esconde un terrible secreto se muda a un barrio de Madrid para empezar de cero. Allí, las nuevas relaciones complican sus planes y el pasado amenaza con reaparecer. Es entonces cuando se descubre de lo que es capaz una madre. Duración: dos temporadas. Ver Sangrada familia.

Tráiler de Sagrada familia

3. Engaños (2024)

Maya, quien está intentando asimilar el reciente asesinato de su esposo, ve a alguien que supuestamente está muerto en la cámara que vigila a su bebé. Duración: una temporada. Ver Engaños.