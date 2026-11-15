Casi 1500 migrantes fueron rescatados en la costa de las islas Canarias en un solo día

MADRID.- Las Islas Canarias, el archipiélago español frente al noroeste de África, es uno de los principales puntos de entrada de migrantes a España, ya que personas principalmente de África Occidental intentan la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias. De las poco más de 28.000 personas que llegaron a España por mar entre enero y finales de octubre, más de 13.000 arribaron a las Canarias, según datos del ministerio del Interior español.

El Servicio de Salvamento Marítimo indicó que la Guardia Costera española asistió el sábado a 1488 migrantes a bordo de 14 lanchas neumáticas, la mayoría de los cuales llegó a la isla de El Hierro (la más pequeña, occidental y meridional del archipiélago). La cifra batió el récord diario para en los más de 30 años de existencia de la ruta, que había sido de 1461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020.

Una de las embarcaciones que llegó el sábado transportaba a ‌240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 niños, según informaron las autoridades, la mayoría procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry. La isla de El Hierro recibió 12 embarcaciones, mientras que otras dos fueron a Gran Canaria y a Tenerife.

Las embarcaciones fueron halladas por la Guardia Costera española Gelmert Finol - EFE

Las llegadas desde países de África Occidental al archipiélago español registra un aumento exponencial ‌desde octubre. Aunque las llegadas de migrantes disminuyeron en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado (un 5,5% menos entre enero y el 31 de octubre, según datos del Gobierno), el fuerte aumento ​del mes pasado supuso una presión adicional para los servicios de acogida y de emergencia en algunas de las ⁠Islas Canarias, especialmente en las más pequeñas y menos pobladas.

La franja del océano Atlántico entre África Occidental y las Canarias es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Miles de ⁠migrantes intentan realizar la travesía cada año en embarcaciones ⁠abarrotadas, con el objetivo de llegar a territorio español a pesar del mar embravecido, las fuertes corrientes y las largas distancias.

Las islas están a unos 105 kilómetros del punto más cercano de África, pero para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos intentan trayectos más largos que pueden durar días o semanas. Las llegadas suelen aumentar durante los meses de otoño, cuando las condiciones del mar a lo largo de la ruta son, por ‌lo general, más tranquilas y favorables para ​la travesía.

Había niños y mujeres en las embarcaciones GELMERT FINOL/gelmertfinol@gmail GELMERT FINOL - EFE

Según información consignada por el medio español El País, entre enero y junio llegaron por mar a las islas 3708 personas, según datos del Ministerio del Interior, lo que supuso un descenso del 67% en el tránsito. En octubre cambió la tendencia: llegaron 6194 personas, casi cinco veces más que en octubre de 2024 (que habían sido 1251 migrantes).

En este marco, el gobierno nacional y el canario llegaron a un acuerdo esta semana para asistir a las islas frente al aumento de las llegadas de migrantes. Las autoridades destinarán 15,8 millones de euros de emergencia para ampliar las plazas estatales y trasladar migrantes a la península. Además, les darán 1.000.000 de euros para contratar personal de Cruz Roja que apoye a la sanidad pública, una Salvamar más (una embarcación de intervención y rescate) y refuerzos de Policía y Guardia Civil. El arreglo aprobó también compensaciones para la hotelería, como las que recibió Ceuta tras la crisis migratoria.

Agencias Reuters y AP