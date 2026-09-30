Quién es Smit Machchhar, el piloto apuñalado que logró salvar a los pasajeros del vuelo Flydubai

TEL AVIV.- “Un verdadero héroe”. Así definió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al piloto de avión Smit Machchhar, quien se convirtió en noticia este miércoles después de haber sido apuñalado por su copiloto a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, un episodio que conmocionó a Israel. A pesar de estar herido, el hombre se defendió y, con la ayuda de varios pasajeros a bordo, lograron reducir al atacante.

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

“Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor. A pesar de haber sido apuñalado y herido gravemente, luchó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación sometieran al atacante, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo”, escribió Netanyahu en un posteo en X.

“Salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otras nacionalidades. Deseo al Capitán Machchhar una pronta y completa recuperación. Es un verdadero héroe”, agregó.

Machchhar resultó gravemente herido en un altercado en la cabina con su copiloto, de origen omaní, quien presuntamente intentó estrellar un vuelo de Dubai a Tel Aviv que este miércoles tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita. El vuelo transportaba a más de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes.

El piloto, de origen indio, se unió a la compañía aérea emiratí Flydubai en 2022, después de 11 años en la aerolínea low cost con base en Delhi, SpiceJet.

Según reportaron medios indios e israelíes, acumula más de 9750 horas de vuelo en aviones Boeing 737. Su perfil de LinkedIn detalla que cuenta con 15 años de experiencia volando para aerolíneas comerciales.

Pasajeros asisten al piloto apuñalado

Durante su carrera, Machchhar también se desempeñó como capitán instructor, instruyendo, guiando y evaluando a otros pilotos.

En una entrevista disponible en YouTube con un programa indio de podcast hace un año, Machchhar había resaltado la importancia de la tripulación en los aviones. “Cuando estamos allá arriba y si algo sucede, ¿quién va a salvarte?“, señalaba entonces el piloto.

Según informaron las autoridades israelíes, Machchhar fue apuñalado varias veces durante el ataque, y fue trasladado de urgencia al hospital tras la entrega del avión en Arabia Saudita.

Las imágenes posteriores al incidente, difundidas en redes sociales, muestran a Machchhar empapado en sangre y utilizando una máscara de oxígeno. En otro video se lo ve con una mano en el abdomen sobre una de sus tantas heridas. Pueden observarse además algunos vendajes en su cuerpo.

El dentista israelí Musaev Shota, uno de los tres pasajeros que corrieron hacia la cabina del vuelo para asistir al piloto, ayudó a reducir y contener al presunto atacante, y le proporcionó atención médica de emergencia al piloto.

“No esperé. Vi que algo andaba mal y salí corriendo”, declaró Shota a Ynet tras regresar a Israel.

“El piloto estaba en muy mal estado, con una hemorragia grave en la cabeza y las manos”, dijo Shota al medio israelí. “Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo bastante estable hasta poco antes del aterrizaje, cuando su estado empeoró”.

Al momento no se ha confirmado públicamente la causa del incidente.

El primer ministro israelí dijo más temprano que el presunto atacante al parecer trató de estrellar el avión. El ministro de Defensa, Israel Katz, describió el incidente como un intento de “ataque terrorista jihadista”.