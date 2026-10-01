Qué se sabe de Christa Pike, la reclusa que fue condenada a muerte y sobrevivió a la inyección letal

Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte por el asesinato de una compañera de clase en 1995, sobrevivió al procedimiento de ejecución en Tennessee, según aseguraron testigos y sus abogados. La reclusa recibió dos dosis de pentobarbital y posteriormente fue trasladada en ambulancia desde la prisión a un hospital.

El intento de ejecución se realizó el miércoles por la noche, después de una jornada marcada por decisiones judiciales contrapuestas. Un tribunal de apelaciones había suspendido el procedimiento, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa resolución y permitió que avanzara. De haberse concretado, habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en al menos 200 años.

Tras conocerse lo ocurrido, el gobernador Bill Lee ordenó una investigación externa y suspendió las ejecuciones programadas en el estado para este año. La defensa, en tanto, señaló que no había recibido información sobre el estado de salud de Pike.

Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte

Pike se encontraba en el corredor de la muerte por el apuñalamiento y la paliza que le propinó a una compañera de clase en 1995, un crimen por el que fue condenada a la pena capital. Su ejecución estaba prevista para el miércoles en la Institución Penitenciaria de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville.

Cuando los testigos ya estaban reunidos en el establecimiento, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos resolvió, por dos votos contra uno, suspender la ejecución. El tribunal consideró necesario un aplazamiento para determinar si las acusaciones de abuso sexual infantil de Pike habían sido plenamente tomadas en cuenta durante su sentencia.

La suspensión se dispuso apenas una hora antes del inicio previsto. Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense revocó el fallo, con la disidencia de tres juezas, y el Departamento Correccional de Tennessee informó que el procedimiento se realizaría esa misma noche.

Las últimas palabras de Christa Pike antes de ser ejecutada

Qué ocurrió durante el intento de ejecución

Según los testimonios difundidos por CNN, los funcionarios levantaron las cortinas de la cámara de ejecución a las 19.27, hora local. Desde una sala separada, los observadores pudieron ver a Pike atada a una camilla.

Los testigos señalaron que la mujer permaneció despierta y, en un momento, levantó la cabeza para preguntar si era normal que su brazo se sintiera así. No quedó claro a qué sensación se refería.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal el miércoles por la noche, las autoridades le administraron dos dosis de pentobarbital. Sus abogados aseguraron que, tras el intento de ejecución, Pike continuaba con vida y roncaba ruidosamente. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital.

“No hemos sido informados sobre su estado de salud”, expresó la defensa en un comunicado. Los letrados también sostuvieron que durante el procedimiento se habían materializado las dificultades sobre las que habían advertido previamente.

Entre los problemas mencionaron dificultades para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia disponible. Además, cuestionaron el secretismo del protocolo utilizado para las ejecuciones.

Sus abogados aseguraron que, tras el intento de ejecución, Pike continuaba con vida y roncaba ruidosamente LISA NIPP

Por qué consideran que se trata de un caso sin precedentes

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó lo ocurrido como un caso “singular e inigualable”.

Según explicó, otras siete personas habían sobrevivido anteriormente a intentos de ejecución en los que los equipos no lograron acceder a una vena para administrar los fármacos. La diferencia, señaló, es que no se habían registrado casos de personas que permanecieran con vida después de recibir las sustancias utilizadas para la inyección letal.

De concretarse, sería la primera vez en al menos 200 años que Tennessee ejecuta a una mujer

La investigación y la suspensión de las ejecuciones

El gobernador Bill Lee anunció que un tercero realizará una revisión exhaustiva para determinar qué ocurrió durante el procedimiento. También dispuso que las ejecuciones programadas en Tennessee no se lleven a cabo este año.

En su comunicado, sostuvo que hacer cumplir una sentencia impuesta legalmente constituye una de las responsabilidades más serias del Estado y que la población espera que el procedimiento sea legal, constitucional y efectivo.

La orden estatal que autorizaba la ejecución de Pike tenía vigencia hasta la medianoche del miércoles. Según explicó Kelley Henry, una abogada de Nashville con experiencia en la legislación sobre pena de muerte de Tennessee, una vez vencido ese plazo, el Tribunal Supremo estatal tendría que fijar una nueva fecha para que pudiera realizarse otro procedimiento.

Con información de AFP y AP.