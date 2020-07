El presidente de Estados Unidos habló sobre la presunta madama de Jeffrey Epstein Crédito: Archivo

22 de julio de 2020 • 16:31

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó una conferencia de prensa para hablar sobre la pandemia decoronavirus, pero no pudo evitar las preguntas de los periodistas sobre el caso de Jeffrey Epstein. El primer mandatario habló sobre Ghislaine Maxwell, a quien señalan como "la presunta madama" del magnate.

Recordemos que la mujer fue detenida a principio de julio y aguarda su juicio en una prisión de Nueva York. La mujer británica de 58 años era la exnovia y confidente del multimillonario Epstein -quien fue encontrado muerto en su celda hace casi un año- y ahora enfrenta la acusación de tráfico sexual de menores de edad.

Los periodistas le preguntaron a Trump sobre la situación de Maxwell, teniendo en cuenta que él mismo posó para los flashes junto a la pareja varias veces. "No he estado siguiendo el caso la verdad, pero le deseo lo mejor, francamente", expresó el presidente.

"Me encontré con ella numerosas veces a lo largo de los años, especialmente porque yo vivía en Palm Beach y supongo que ellos vivían en Palm Beach. Pero le deseo lo mejor, pase lo que pase", agregó, desentendiéndose de cualquier vínculo con ambos.

Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell, una relación amorosa que sigue bajo la lupa de la Justicia Crédito: Archivo

Cabe agregar que, entre los nombres que resuenan desde hace años como presuntos clientes de la red de trata de Epstein figura el príncipe Andrés. Recordemos que el hijo de la reina Isabel II apareció en una foto de 2001 junto a Maxwell y Virginia Giuffre, una de las denunciantes, que aseguró que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años.

"No conozco la situación con el príncipe Andrés, simplemente no lo sé. No estoy al tanto", dijo Trump el martes, sin dar más detalles.

Por el momento, Maxwell seguirá a la espera de su juicio, después de haberse declarado "no culpable" y de que su solicitud de fianza haya sido rechazada.

Aunque las denuncias contra Epstein y sus allegados datan de hace casi 20 años, este año volvieron a tomar relevancia gracias al documental de Netflix, Jeffrey Epstein: asquerosamente rico, que se mantuvo durante varias semanas en el ranking de los diez contenidos más vistos de la plataforma de streaming.