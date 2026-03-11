Irán atacó barcos comerciales en el estrecho de Ormuz y apuntó contra el aeropuerto de Dubai

DUBÁI.– Irán atacó por lo menos tres barcos comerciales el miércoles en todo el golfo Pérsico y apuntó al Aeropuerto Internacional de Dubai, una intensificación de su campaña de presión sobre la región rica en energía mientras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpeaban al régimen islámico.

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, dijo la Oficina de Medios de Dubai.

El aeropuerto de Dubai, este miércoles -� - AFP�

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a apuntar a bancos e instituciones financieras en Medio Oriente, una amenaza que pondría en riesgo especialmente a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudita y al reino insular de Bahréin. El régimen islámico agregó que las personas de todo Medio Oriente deberían mantenerse a 1000 metros de distancia de los bancos.

Testigos reportaron ataques aéreos continuos en Teherán después de que Israel indicara que había reanudado su ofensiva. También se escucharon explosiones en Beirut y en el sur de Líbano luego de que Israel señalase que estaba atacando objetivos ligados al grupo terrorista Hezbollah, respaldado por la república islámica.

Ataques a los buques

Antes en el día, un proyectil impactó en un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz y le prendió fuego. Las autoridades buscan a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 fueran rescatados por la marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia.

Anteriormente, el buque portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, había sufrido daños menores por un proyectil desconocido a 25 millas náuticas (46 km) al noroeste de Ras al–Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, según dos fuentes de seguridad marítima.

Los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y el buque navega hacia un fondeadero seguro, añadieron las fuentes.

Esta foto distribuida por la Armada Real de Tailandia, tomada el 11 de marzo de 2026, muestra humo elevándose desde el buque de carga tailandés ‘Mayuree Naree’ cerca del Estrecho de Ormuz HANDOUT� - ROYAL THAI NAVY�

Un tercer buque, un granelero, también fue alcanzado por un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubai, según informaron empresas de seguridad marítima.

El proyectil había dañado el casco del Star Gwyneth, con bandera de Islas Marshall, dijo la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, que añadió que la tripulación del buque se encontraba a salvo.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz, una arteria clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, ha disminuido rápidamente desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

Los últimos incidentes elevan a al menos 14 el número de barcos que han sido atacados desde que comenzó el conflicto.

Se observan buques comerciales frente a la costa de Dubai, el 11 de marzo de 2026 -� - AFP�

El Ejército de Estados Unidos dijo el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Si se mina el estrecho, su limpieza podría tomar al menos semanas una vez termine el conflicto.

Algunos petroleros, que se cree están vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que muestran su posición. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores AIS.

Personal militar en tierra transporta un lanzador rotatorio hacia un bombardero B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el suroeste de Inglaterra, el 11 de marzo de 2026 HENRY NICHOLLS� - AFP�

La firma de seguridad Neptune P2P Group dijo el miércoles que, desde el 8 de marzo, siete barcos atravesaron el estrecho, de los cuales cinco estaban vinculados a envíos asociados a Irán. En circunstancias normales, por el estrecho pasan diariamente 100 barcos o más desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán.

Por su parte, la firma de seguimiento de materias primas Kpler dijo que Irán ha reiniciado las exportaciones de crudo a través de su terminal petrolera de Jask, en el golfo de Omán. Un petrolero cargó aproximadamente 2 millones de barriles en Jask el 7 de marzo, apuntó.

Presión internacional

El régimen iraní también ha estado atacando yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes en la región, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando empezó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya notan el efecto en las estaciones de servicio.

Esta vista general muestra la Refinería Humber cerca de South Killingholme, en el noreste de Inglaterra, el 11 de marzo de 2026 OLI SCARFF� - AFP�

Fuentes indicaron a Reuters que la Agencia Internacional de Energía recomendaría liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas globales para estabilizar los precios, lo que sería un récord absoluto. Esto llevaría meses y equivaldría apenas al flujo de tres semanas a través del estrecho.

El alza de los precios del petróleo ha sacudido a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que una guerra prolongada pueda obstaculizar las exportaciones desde una región crítica.

Irán golpea Medio Oriente

Israel advirtió de tres ataques iraníes a primera hora del miércoles, con sirenas antiaéreas que se escucharon en Tel Aviv y en otros lugares, pero no hubo reportes de víctimas.

Arabia Saudita indicó que destruyó seis misiles balísticos lanzados hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, una importante instalación operada en conjunto con Estados Unidos, interceptó dos drones sobre la ciudad oriental de Hafar al-Batin y cinco que se dirigían a su vasto yacimiento petrolífero de Shaybah.

Qatar, Omán, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos trabajaban para derribar misiles y drones iraníes. Kuwait reportó que sus defensas derribaron ocho drones iraníes.

Asistentes lloran en la procesión fúnebre por altos oficiales militares iraníes y civiles fallecidos durante la campaña entre Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 11 de marzo de 2026 Vahid Salemi� - AP�

La amenaza iraní contra instituciones financieras no mencionó a ninguna en concreto y se produjo después de que una oficina del Bank Sepah, la institución financiera estatal sancionada por Estados Unidos por financiar a sus fuerzas armadas, en Teherán fuera atacada a primera hora del miércoles, matando a varios de sus trabajadores, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal IRNA.

En Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad votará el miércoles por la tarde una resolución del Consejo de Cooperación del Golfo, según tres diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato antes de un anuncio oficial.

Un retrato del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante funerales de comandantes de la Guardia Revolucionaria, en Teherán, el 11 de marzo de 2026 ATTA KENARE� - AFP�

El borrador de la resolución, obtenido por AP, condena los ataques de Irán contra Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos y Jordania. La medida pide el fin inmediato de todos los ataques y amenazas contra naciones vecinas, incluso a través de terceros.

Sería la primera resolución del Consejo de Seguridad que se considera desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Ofensiva en el Líbano

Los ataques israelíes incendiaron un edificio en el centro de la capital, Beirut, en la densamente poblada zona de Aicha Bakkar, y las llamas envolvieron los dos pisos superiores. No se reportaron víctimas.

Otros ataques israelíes en el sur y el este de Líbano mataron a 14 personas, y un trabajador de Cruz Roja también murió el miércoles por heridas que sufrió el lunes, cuando su equipo fue alcanzado por un ataque israelí mientras rescataban a víctimas de un incidente previo.

Personal de emergencia y residentes se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí en el barrio de Aisha Bakkar, en Beirut, el 11 de marzo de 2026 IBRAHIM AMRO� - AFP�

Más de 500 personas han perdido la vida hasta ahora en el Líbano desde que Hezbollah desencadenó la última ronda de combates con Israel tras el inicio del conflicto en la región con el bombardeo sorpresa de Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Además, Irán reportó más de 1300 muertos en el país e Israel, 12.

Personas desplazadas que huyen de los ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano y en Dahiyeh, en Beirut, Líbano, el 11 de marzo de 2026 Bilal Hussein� - AP�

Estados Unidos ha perdido a siete soldados, mientras que otros ocho sufrieron heridas graves.

Muchos extranjeros han abandonado la región del golfo Pérsico desde el comienzo de la guerra, incluyendo más de 45.000 ciudadanos de Reino Unido, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores británico. Unas 40.000 personas regresaron a Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

