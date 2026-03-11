Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 11 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
EE.UU. destruyó 16 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que EE.UU. destruyó al menos 16 buques minadores de Irán en el estrecho de Ormuz y amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar nuevos explosivos submarinos en la zona, una de las principales referidas al comercio de petróleo.
“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, expresó el mandatario en un posteo en Truth Social.
En ese sentido, añadió: “Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡Será un paso gigantesco en la dirección correcta!”.
Pocos minutos después, el Comando Central estadounidense compartió un video desclasificado sobre cómo fueron los ataques.
Cae el precio del petróleo tras la propuesta de liberar reservas
Los precios del petróleo cayeron en las primeras horas del miércoles en la apertura de mercados asiáticos tras las versiones que señalan que la Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de crudo de su historia para reducir los precios en medio de la guerra en Irán.
Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario estadounidense The Wall Street Journal que citó a funcionarios familiarizados con las discusiones.
El barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial del mercado petrolero, cayó 0,84% a 87,06 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense entre otros, perdió 1,02% a 82,60 dólares.
Irán dice que lanzó grandes ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes
Según reportó AFP, Irán lanzó ataques aéreos de gran envergadura contra objetivos estadounidenses e israelíes, anunció a primera hora del miércoles la televisión estatal Irib.
Esta andanada de misiles, “la más violenta y más intensa desde el inicio de la guerra”, duró tres horas y tuvo como objetivo el sur de Tel Aviv, el oeste de Jerusalén y Haifa (norte) en Israel, precisó Irib, citando un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní.
Agregó que también fueron atacados “numerosos objetivos estadounidenses en Erbil”, en el Kurdistán iraquí, y la base naval de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.
Proponen liberar reservas de petróleo para contrarrestar el aumento del precio de los barriles
La Agencia Internacional de Energía (AIE) propuso la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, informó Wall Street Journal.
Esta inyección de crudo superaría los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, señaló el diario al citar funcionarios familiarizados con las discusiones.
La propuesta circuló en una reunión de emergencia celebrada el martes entre responsables de energía de los 32 países miembros de la AIE, y se espera una decisión para el miércoles, según el Journal.
Emiratos Árabes se defiende de misiles iraníes
Según reportó AFP, Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa aérea estaban tratando de interceptar misiles y drones lanzados desde Irán, después de que Teherán dijera que disparó una nueva salva contra objetivos estadounidenses en la región.
EE.UU., Israel e Irán intercambian los ataques más intensos desde el inicio de la guerra y aleja un desenlace rápido de conflicto
DUBÁI.– Tras la amenaza de Washington de que sería la jornada de ataques “más intensos” en lo que va de la guerra, Estados Unidos e Israel bombardearon este martes múltiples objetivos en Irán, que a su vez lanzó nuevos ataques contra Israel y países del Golfo Pérsico.
“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: el mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, una inteligencia más refinada y mejor que nunca”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en rueda de prensa en Washington.
Pese a la implacable ofensiva de Israel y EE.UU., el Ejército iraní demuestra que sabe adaptarse
WASHINGTON.– El ejército iraní está ajustando sus tácticas a medida que avanza la campaña de bombardeos entre Estados Unidos e Israel, según informaron altos funcionarios de defensa estadounidenses, incluso aunque la administración Trump insista en que Estados Unidos está ganando la guerra.
En los 11 días transcurridos desde el inicio del conflicto, Irán ha atacado sistemas clave de defensa aérea y radar estadounidenses en la región, según oficiales y expertos militares estadounidenses.
Milicias respaldadas por Irán han atacado hoteles frecuentados por tropas estadounidenses. Una milicia en Irak lanzó un ataque con drones contra un hotel de lujo en Erbil, lo que demuestra que Irán sabía que el Pentágono albergaba tropas en hoteles de la región, según declaró un alto funcionario militar estadounidense.
Más notas de Conflicto en Medio Oriente
Seguí leyendo
Parte de guerra, día 10. Conflicto en Medio Oriente: todo lo que hay que saber
Qué son los “cristales de memoria”. Desafían las leyes de la física y prometen solucionar el problema del almacenamiento masivo de datos
"No les queda nada". Trump dijo que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”
- 1
Trump aseguró que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección de fútbol iraní
- 2
La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra
- 3
En la guerra de Irán habrá dos ganadores, y ninguno de ellos será EE.UU.
- 4
Tensión en Medio Oriente: reportan ataques de Irán en Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait