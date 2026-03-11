Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 11 de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que EE.UU. destruyó al menos 16 buques minadores de Irán en el estrecho de Ormuz y amenazó con severas consecuencias a Teherán si intenta colocar nuevos explosivos submarinos en la zona, una de las principales referidas al comercio de petróleo.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, expresó el mandatario en un posteo en Truth Social.