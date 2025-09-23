La alarmante frase que pronunció el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann al quedar libre

A menos de una semana de quedar en libertad, Christian Brueckner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann, volvió a estar en la portada de todos los medios del mundo. Es que el hombre de 49 años, que desde 2020 está vinculado a la investigación por la desaparición de la niña británica en Portugal, rompió su silencio en una inesperada conversación con un comerciante local, donde deslizó una frase que dejó helados a todos los presentes: “Tengo información que puede ponerle fin al escándalo del siglo”.

El episodio, que pareció sacado de una película de suspenso para los presentes, ocurrió en una tienda de telefonía móvil, donde Brueckner pasó más de una hora y media para configurar un celular Xiaomi con una nueva tarjeta SIM. El hombre gastó un total de 120 dólares y todo sus movimientos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local ubicado en Alemania.

Según relató el encargado identificado como Farouk Salah-Brahmin al diario británico The Sun, el hombre podría tener pruebas cruciales sobre la desaparición de Maddie. “No sé si es el caso McCann, pero dijo que tenía pruebas que podían ponerle fin al escándalo del siglo. Que podía aportar su propia solución y que tenía algo sobre unos pendrives. Por la forma en que lo dijo, no podía estar hablando de otra cosa”, detalló el comerciante, quien describió a Brueckner como una persona oscura.

Christian Brueckner, el alemán identificado como el principal sospechoso del caso

Durante la charla, el exconvicto incluso mostró su tobillera electrónica, rio y pronunció una frase que resultó muy perturbadora para el dueño del local. “Mirá, estoy bajo control”, expresó con ironía al notar la incomodidad de Farouk. A pesar de que no estaba obligado a dar declaraciones, optó por hablar todo el tiempo con el comerciante, a quien también le compartió su versión sobre las acusaciones en su contra. “Me dijo que encontraron su ADN en la cama de una víctima, pero que también había otros 14 ADN. Que no era él. Que todo es inventado”, relató el comerciante, visiblemente conmocionado. “Me dio miedo. Es un tipo peligroso y tuve que mantener la distancia”, añadió.

En otro tramo de la conversación, Christian Brueckner aseguró que su vida corre peligro por la “información especial” que guarda desde hace años. Según su testimonio, “hay gente que lo quiere hacer desaparecer” y que incluso podrían matarlo. Estas declaraciones reavivan la posibilidad de que el caso de Madeleine esté vinculado a una red más amplia de crimen organizado.

Madeleine McCann se encuentra desaparecida desde el 3 de mayo de 2007

“Parecía hablar de algo más grande, como si hubiera otras personas implicadas. Me dio la impresión de que sabía mucho más de lo que le contó a la policía”, indicó Salah-Brahmin, quien aún no sale de su asombro por la inesperada visita del sospechoso a su tienda. “Solo llevaba una mochila y varias bolsas de supermercado. No tenía ni idea de que estaba en mi ciudad. Pensé: ‘¿Qué hace acá?’”, informó el hombre, quien también le brindó a la prensa las grabaciones de Christian en su negocio.

Aunque las declaraciones fueron resonantes, no hay por el momento ningún indicio fuerte de culpabilidad y muchos investigadores coinciden en que el condenado buscaría agrandar su imagen ante la prensa. Anteriormente, Christian Brueckner estuvo preso por delitos de violencia sexual cometidos a una mujer en el año 2005, pero que no están vinculados con el caso de Madeleine McCann.