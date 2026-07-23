La Unión Europea multó a Google con 1000 millones de dólares por infringir una normativa antimonopolio

BRUSELAS.– En una decisión que probablemente reavive las tensiones comerciales transatlánticas, la Unión Europea (UE) multó el jueves a Google con 1000 millones de dólares (890 millones de euros) tras determinar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio al encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones aprovechando su posición dominante como motor de búsqueda.

Es la última gran ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta, desde Silicon Valley hasta Pekín.

El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, habla durante una conferencia de prensa sobre la multa impuesta a Google, en la sede de la Unión Europea en Bruselas Virginia Mayo - AP

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, sostuvo que Google violó la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), una norma aprobada en 2022 para impedir que las mayores plataformas tecnológicas utilicen sus servicios interconectados para retener a los usuarios y desplazar a sus competidores.

Al explicar la multa, los reguladores de Bruselas señalaron que la empresa utilizó su posición como el mayor motor de búsqueda del mundo para favorecer de manera desleal sus propios servicios en áreas como compras, viajes, videojuegos y traducción de idiomas.

Según las autoridades, Google destacaba esos servicios en los primeros lugares de los resultados de búsqueda, mientras relegaba a los servicios competidores a posiciones inferiores en la página.

Banderas de la Unión Europea ondean al viento frente a la sede de la UE en Bruselas, antes de un anuncio relacionado con Google Virginia Mayo - AP

La Comisión Europea, que llevó adelante la investigación, también concluyó que el gigante tecnológico aplicó restricciones injustas en su tienda de aplicaciones Google Play, impidiendo que los desarrolladores de aplicaciones se comunicaran con los usuarios o realizaran transacciones por fuera de la plataforma que pudieran reducir las comisiones que cobra Google.

Bruselas ha intensificado la presión sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos pese al riesgo de incurrir en la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El magnate ha amenazado anteriormente con tomar represalias contra el bloque de 27 países por lo que considera una persecución injusta de las empresas tecnológicas estadounidenses. La decisión sobre Google llega en un momento en que evalúa una nueva ronda de aranceles contra el bloque europeo y otros importantes socios comerciales.

Límites europeos a las gigantes tecnológicas

Las autoridades sostienen que las principales empresas tecnológicas -gigantes globales Amazon, Apple, Alphabet (matriz de Google), Meta, Microsoft y ByteDance (propietaria de TikTok)- han adquirido una posición tan dominante en sectores como las búsquedas en internet, los teléfonos inteligentes, el comercio electrónico y las redes sociales que actúan como “guardianes de acceso”, determinando el destino de otras empresas y perjudicando la competencia.

“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Esta fotografía ilustrativa muestra el logotipo de Google en la pantalla de un teléfono inteligente, con una bandera de la Unión Europea al fondo, en Bruselas NICOLAS TUCAT - AFP

“Los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleva una comisión”, agregó la funcionaria.

“En la UE, las empresas tienen derecho a competir de manera justa. Los guardianes tienen la obligación de garantizar unas condiciones equitativas y los consumidores el derecho a elegir ofertas alternativas más baratas”, apuntó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, arremetió contra la multa calificándola de “degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes interesados” que afectará negativamente a las empresas y los consumidores europeos.

El logotipo de la aplicación Play Store, de la empresa estadounidense Google, se ve en la pantalla de un teléfono inteligente Fabian Sommer - Deutsche Presse-Agentur GmbH DPA

La Ley de Mercados Digitales del bloque obliga a Google “a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que a los europeos les encantan –como los precios instantáneos y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes– y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play”, añadió el ejecutivo.

Google había perdido recientemente una apelación contra una multa antimonopolio de 4500 millones de dólares impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

La compañía ha sido un objetivo recurrente de los reguladores de la UE durante la última década y, desde 2017, ha recibido multas por más de 10.000 millones de euros.

El logotipo de Google en la pantalla de una computadora portátil, en Frankfurt, en el oeste de Alemania KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

La empresa tiene ahora 60 días para cumplir con la decisión, lo que incluye dar mayor visibilidad a los servicios rivales en línea, o se expone a nuevas sanciones de hasta el 5% de su facturación mundial.

No obstante, la multa es reducida en comparación con el tamaño del negocio de Google. El miércoles, Alphabet, la empresa matriz de Google, informó una ganancia trimestral de 112.100 millones de dólares, impulsada por las inversiones realizadas en SpaceX y Anthropic.

Las amenazas de Trump

En Bruselas, las autoridades estarán atentas a la reacción del presidente norteamericano. Está previsto que este viernes la Casa Blanca anuncie una nueva ronda de aranceles sobre el comercio con la UE y otros países.

Un funcionario del bloque aseguró que la multa se anunció el jueves porque la investigación ya estaba lista para resolverse, sin tener en cuenta la evolución de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y que la medida no sorprendería al gobierno de Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha advertido que adoptaría “medidas de respuesta” contra las regulaciones dirigidas a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baja del Air Force One Julia Demaree Nikhinson - AP

El mes pasado, Trump amenazó con imponer aranceles a los países que aplican impuestos sobre los servicios digitales de compañías norteamericanas. En diciembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señaló que empresas europeas como el servicio sueco de música Spotify, el gigante industrial alemán Siemens y la desarrolladora francesa de inteligencia artificial Mistral podrían ser objeto de aranceles u otras nuevas restricciones.

Sin embargo, los reguladores estadounidenses también han apuntado contra Google. El año pasado, la empresa fue obligada a compartir sus resultados de búsqueda y parte de sus datos con compañías rivales como parte de un histórico caso por monopolio, que presenta algunas similitudes con la resolución anunciada este jueves en Bruselas.

Las regulaciones de la Unión Europea

La UE ha sido durante años el regulador más incisivo del mundo sobre la industria tecnológica en áreas como la privacidad de los datos, la competencia y los contenidos nocivos en internet. Aunque los líderes del bloque han flexibilizado algunas normas sobre inteligencia artificial y otras tecnologías para impulsar el crecimiento económico, también han continuado con investigaciones y sanciones contra algunas de las mayores empresas del sector.

Este mes, los reguladores europeos ordenaron a Google eliminar restricciones que limitan la forma en que empresas rivales de inteligencia artificial pueden llegar a los usuarios de teléfonos con sistema operativo Android. También exigieron a Meta introducir importantes cambios en el diseño de Instagram y Facebook para hacer que esas plataformas resulten menos adictivas.

TikTok LIONEL BONAVENTURE - AFP

Las autoridades europeas también han actuado contra empresas chinas. La semana pasada, AliExpress, la plataforma de Alibaba, fue multada con el equivalente a 629 millones de dólares por la venta de productos ilegales, inseguros y falsificados.

En febrero, TikTok, propiedad de ByteDance, recibió la orden de modificar su servicio para reducir sus características adictivas.

Además, la UE estudia una ley que prohibiría el acceso de los menores de edad a las redes sociales.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times