Jost Kobusch, alpinista alemán de 34 años, inicia una nueva tentativa en el Monte Everest con el propósito de alcanzar la cima en invierno, sin la asistencia de sherpas y bajo la ausencia total de oxígeno suplementario. El deportista fija su atención en la ruta de la Cresta Oeste, un trayecto técnico que ningún montañista logra completar con éxito durante la estación más fría del año. Según reportes de Everest Today en X, el protagonista llegó ya a Nepal para finiquitar su aclimatación antes de la partida prevista para el 22 de diciembre.

Este proyecto marca la cuarta incursión de Kobusch en la montaña durante el invierno: en su anterior intento, desarrollado entre finales de 2024 y principios de 2025, el escalador alcanzó los 7.537 metros de altitud antes de desistir. La Himalayan Database confirma esta cifra como su cota máxima lograda en el Everest, además de admitir ante Reuters que sus probabilidades de éxito rondan el 20%, aunque resalta la importancia de la exploración en entornos salvajes y remotos.

A fines de 2024, Kobusch llegó hasta los 7.537 metros de altitud, su récord personal Instagram (@jostkobusch)

La estrategia del alemán esta vez integra una metodología distinta de aclimatación, ya que a través de sus redes sociales, Kobusch comunica el uso de helicópteros para conectar elevaciones, con el fin de optimizar el tiempo de descanso a baja altitud tras periodos de exposición a la altura. El alpinista afirma que busca capacidad disponible en vuelos comerciales existentes para reducir su huella ambiental. “La preparación también consiste en cuestionar tus métodos, experimentar y aprender lo que funciona”, señala Kobusch en su cuenta oficial de Instagram.

Solo, sin apoyo de sherpas y sin oxígeno: el alpinista que busca hacer historia en el Everest Instagram (@jostkobusch)

La elección de la Cresta Oeste responde a criterios estéticos y técnicos, donde a diferencia de la ruta normal de la vertiente sur, el trayecto del alemán evita la Cascada de Hielo del Khumbu y requiere un dominio avanzado en roca y nieve. En declaraciones al diario The Independent, el montañista justifica su elección al señalar: “West Ridge es más hermosa, y como alpinista, busco esa belleza”. Este camino implica enfrentar condiciones climáticas extremas con vientos que alcanzan magnitudes destructivas, además de una escasa visibilidad y temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero.

Jost Kobusch invita a los aficionados a cuestionar sus métodos, experimentar y aprender lo que funciona Captura Instagram (@jostkobusch)

El contexto fisiológico añade complejidad, algo que el escalador explica: “Por encima de los 5500 metros el cuerpo se degenera; cuanto más asciende, más rápido”. Kobusch monitoriza su frecuencia cardíaca en reposo como indicador de recuperación tras cada rotación. La denominada zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, limita la capacidad del organismo al extremo. En esta región, la supervivencia se mide en días y el agotamiento resulta inevitable.

La historia del Everest registra a 14 personas que lograron la cumbre en invierno desde 1980, aunque ninguna de ellas completa el recorrido por la arista elegida por el alemán. La mayoría de los ascensos cuentan con el respaldo de equipos numerosos y el uso de oxígeno embotellado. Billi Bierling, directora de la Himalayan Database, explica que el logro de Kobusch carece de comparación directa con el alpinismo comercial. “Lo que hace Jost es muy desafiante técnicamente y lo realiza completamente solo”, sostiene Bierling.

Como indican todos los que lo rodean, Jost Kobusch hace todo en solitario Instagram (@jostkobusch)

El plan del alemán incluye pasar noches en elevaciones como el Island Peak para forzar la adaptación de su organismo. Durante octubre y noviembre de 2026, el escalador realiza actividades en la región del Annapurna antes de trasladarse al Khumbu. Pese a los riesgos latentes de avalanchas y desprendimientos, el deportista mantiene la disciplina de su entrenamiento. La soledad se convierte en un pilar de su filosofía, ya que busca una experiencia despojada de las multitudes habituales en la ruta sur.

La comunidad internacional de montañistas observa con cautela la expedición, consciente de la dureza del invierno en el Himalaya. El alemán sabe que el éxito depende de una ventana meteorológica favorable y de una gestión precisa de sus recursos físicos. Con la mirada puesta en el Hornbein Couloir, un tramo técnico de 500 metros, Kobusch persigue el límite de su resistencia humana en la montaña más alta del planeta.