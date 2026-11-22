BRASILIA.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, está “clínicamente estable”, informó este domingo el hospital de Brasilia donde permanece desde el viernes.

Bolsonaro, de 71 años y en prisión domiciliaria condenado por golpismo, mantiene el “tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional”, indicó la clínica privada DF Star en un boletín. Aún no hay previsión de alta, agregó.

La entrada del hospital DF Star, en Brasilia, después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fuera internado para recibir atención médica EVARISTO SA - AFP

“Pasó la noche sin dolor” y ya pudo caminar, afirmó en Instagram la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

“Continúen en oración por él, para que el intestino vuelva a funcionar normalmente y no necesite someterse a un procedimiento más invasivo”, escribió.

Según ella, Bolsonaro se realizó estudios de imagen y esperaba una radiografía con contraste.

Los síntomas y la preocupación de sus familiares

Los síntomas comenzaron el viernes por la mañana, acompañados de distensión abdominal. Ante el agravamiento del cuadro, el médico Brasil Caiado, que atendió al expresidente en su residencia, decidió trasladarlo al centro médico. Un primer comunicado del hospital informó que había ingresado con “dolor y distensión abdominal” y que permanecería internado para someterse a estudios.

Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, relató el sábado en X que su padre había pasado la noche previa con vómitos y dolores. “No soy médico, pero jamás lo vi así”, escribió. También advirtió que, si los estudios no arrojaban resultados favorables, podría enfrentar “la décima cirugía en menos de ocho años”.

El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes autorizó que tres de los hijos de Bolsonaro lo visiten mientras dure la internación. La decisión respondió a un pedido presentado por los abogados de Bolsonaro el viernes por la noche.

Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final. Não quero mencionar o que ele balbuciava… pic.twitter.com/aHZTec5Fer — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2026

Moraes estableció que las visitas deberán respetar los horarios y las normas de seguridad del hospital, y prohibió el ingreso de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos electrónicos que permitan registrar imágenes o audio.

El ultraderechista Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, en Juiz de Fora, Minas Gerais, y desde entonces atravesó episodios recurrentes de obstrucción intestinal y otras complicaciones abdominales. Fue operado varias veces.

Fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

La familia Bolsonaro durante un acto en la avenida Paulista, en San Pablo, Brasil MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La Corte Suprema de Brasil votará entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por la trama golpista.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario y excandidato presidencial, había prometido indultarlo si ganaba la elección. Pero perdió el balotaje ante Lula en octubre y huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

Actualmente, afirma ser víctima de una persecución política y niega las acusaciones en su contra.

Agencia AFP y diario O Globo