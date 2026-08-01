La estructura de protección tiene 500 metros de longitud y un metro de profundidad; el gobierno de Sánchez asegura que 48.000 personas ya fueron devueltas a sus países

España instala una barrera en la frontera de Ceuta con Marruecos y ya son 67 los muertos

1 de agosto de 2026 09:08 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

CEUTA.— El gobierno español instaló este sábado nuevas vallas en su frontera con Marruecos después de que la llegada masiva de al menos 50.000 migrantes de la ciudad de Ceuta, un enclave español en el norte de África, desatara una crisis diplomática. La cifra de muertos en el cruce ascendió a 67.

España instala una barrera en la frontera de Ceuta con Marruecos Agencia AFP - AFP

La ciudad autónoma amaneció con una espesa niebla y con grupos de jóvenes que seguían cruzando la frontera hacia Marruecos, bajo la mirada de militares y agentes de la Guardia Civil. Los militares españoles no dudaban en empujar a quienes caminaban demasiado despacio.

La barrera neumática Agencia AFP - AFP

El Ministerio del Interior anunció la instalación de una nueva barrera neumática en el espigón que delimita esta frontera, uno de los dos límites terrestres entre África y la Unión Europea (el otro es Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África).

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Miles ya fueron devueltos a Marruecos Agencia AFP - AFP

La estructura de protección tiene 500 metros de longitud, una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de un metro de profundidad. La protección fue instalada por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por el Ejército, publicó El Mundo.

Unas personas permanecen en la orilla mientras intentan cruzar desde la localidad marroquí de Fnideq, en el norte, hasta el enclave español de Ceuta STR - AP

En tanto, la cifra de fallecidos al intentar entrar en el enclave español subió a 67, según expresó el ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien además aseguró que la situación ya volvió a la “normalidad”.

Migrantes vuelven a Marruecos Antonio Sempere - AP

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“En menos de 48 horas la normalidad se está alcanzando”, declaró durante una rueda de prensa en Ceuta, un día después de las críticas al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, acusado por los habitantes de no haber “protegido” la ciudad autónoma.

La crisis comenzó el jueves tras el cruce de al menos 50.000 personas Antonio Sempere - AP

El viernes por la noche, el gobierno aseguró que casi la totalidad de los migrantes llegados en los últimos días ya había regresado a Marruecos, unos 48.000. Marlaska volvió a celebrar “la colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes” para la devolución de “todos aquellos que entraron de una forma ilegal”. También marcó que el país africano no supone “ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España” y que “es un socio absolutamente fiable”.

Un grupo de migrantes avanza por la costa tras cruzar desde el vecino Marruecos hacia Ceuta, el enclave español en el norte de África. Más de 1500 migrantes han llegado a Ceuta en la última semana, la mayoría a nado, según las autoridades españolas Europa Press - EUROPA PRESS DPA

La ciudad autónoma, de unos 84.000 habitantes, vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años con la llegada, en apenas unas horas, de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas.

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Crisis en Ceuta: 50.000 migrantes cruzaron la frontera en las últimas hora

No hay una causa clara que explique por qué miles cruzaron en un día, pero varias personas mencionaron rumores sobre la apertura de las fronteras y una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales o en plataformas muy utilizadas por los jóvenes, como Discord.

Jóvenes migrantes de hacen una foto en el cruce a Ceuta; la viralización de los cruces exitosos fue un aliciente STR - AP

Por el momento no se sabe si estuvieron organizados o si se trató de un movimiento espontáneo, pero el análisis confirmó que efectivamente fue a través de las redes sociales que los migrantes intercambiaron información sobre el itinerario a seguir, mostraron su viaje o celebraron la llegada a España.­­

Tensión en Europa

Las imágenes de la llegada de miles de personas provocaron una crisis en la Unión Europea, con duras críticas de los partidos de derecha y extrema derecha. En Italia, el gobierno de la derechista Giorgia Meloni anunció la “suspensión” con España del tratado de libre circulación de la UE (el acuerdo de Schengen).

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni Kay Nietfeld - dpa DPA

Sin embargo, el Ministerio del Interior italiano aclaró que los controles solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reaccionó al denunciar la “confusión interesada” y al recordar que no es posible cruzar de Ceuta a la Europa continental sin pasar antes por un control policial.

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Francia reaccionó a la crisis multiplicando por cinco el número de policías y gendarmes en la frontera francoespañola.

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Sánchez, cuyo gobierno defiende un enfoque abierto en materia migratoria -a contracorriente de otros países europeos-, dijo a sus socios que “no es tiempo de dividir”, y reconoció que Ceuta fue escenario de una “violación y un ataque a la integridad territorial de España”.

Ya este sábado, Sánchez denunció la actitud “egoísta” de algunos países de la UE y reclamó una reunión por videoconferencia de los ministros del Interior de los Veintisiete.

Pedro Sánchez visitó Ceuta el viernes JORGE GUERRERO - AFP

“Una actitud así -motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos- no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa”, escribió en una carta dirigida a los dirigentes de las instituciones europea remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

“La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen”, apuntó.

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El contexto recuerda a la crisis de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de las autoridades marroquíes durante una disputa diplomática con España.