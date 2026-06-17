Cayó en Colombia el capo de la banda narcotraficante ecuatoriana Los Choneros

BOGOTÁ.– La policía colombiana anunció este miércoles la detención, en un operativo conjunto con su par ecuatoriana, del líder narcotraficante Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, el máximo jefe de la organización criminal “Los Choneros” y el hombre más buscado de Ecuador.

“La captura de alias Javi constituye uno de los resultados más importantes contra el crimen organizado transnacional en los últimos años en la región”, afirmó el director de la policía colombiana, William Rincón.

“Este resultado demuestra que la cooperación internacional es hoy la herramienta más efectiva contra el narcotráfico global", añadió sobre el operativo del martes.

“Los Choneros” es una organización criminal que surgió en la década de 1990 y que, según las autoridades, controla el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

El narco ecuatoriano "Javi" tras su detención en Colombia, flanqueado por agentes de la policía HANDOUT - Colombian National Police

Desde octubre pasado se sabía de la presencia en Colombia de Macías Villamar, quien de acuerdo con la policía se contactó con bandas locales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC para “fortalecer rutas del narcotráfico” y “ampliar capacidades de producción, transporte y comercialización de estupefacientes”.

El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, dijo sobre la detención que “este es un logro, es una prueba más que en esta lucha no estamos dando cuartel” y sostuvo que los delincuentes ecuatorianos “tienen solo dos destinos, la cárcel, el infierno”.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló por su parte que su ubicación y apresamiento se produjo tras 16 meses de investigaciones, y agregó que “estamos a la espera que sea enviado a Ecuador”, para lo cual “tengo el avión listo para mandarlo a traer”. Precisó que residía en Colombia con documentación de identidad falsa de ese país.

"Fito" Macías en el momento de ser subido al avión que lo llevó extraditado a Estados Unidos (Archivo) [e]STR - XinHua

Contra Macías Villamar pesaba una orden de arresto internacional emitida por Interpol por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. “Fito”, su hermano, era considerado el mayor jefe criminal de Ecuador hasta su captura y extradición a Estados Unidos.

Fito en Nueva York

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado, luego de un referendo impulsado por el presidente derechista Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su declarada guerra contra el crimen organizado, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

El capo narco ecuatoriano está siendo juzgado en una corte de Nueva York, acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, pasibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

El grupo que controlaba es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa. Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

El momento de la detención de "Fito" Macías, desgreñado y a medio vestir, en 2004 Sociedad Sudamérica Ecuador Internacional - Ejército de Ecuador

Varias organizaciones narco con vínculos con carteles internacionales sostienen una cruenta disputa por el poder que ha derivado en un alto índice de homicidios en el país.

Antes uno de los territorios más pacíficos de la región, en 2025 Ecuador se convirtió en el país más violento de América Latina con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno por hora, según el centro de análisis de seguridad Insight Crime.

El origen y actividades de “Los Choneros” se remonta a 1998, con operaciones de microtráfico en la ciudad de Manta. En 2003, la organización tomó el control de la ruta criminal del narcotráfico de Manabí, para transportar drogas desde Colombia hasta Ecuador. Con el tiempo, sus actividades criminales se expandieron a extorsión, robo, tráfico de armas y asesinatos por encargo.

“Los Choneros” fueron tomando además el control de pabellones penitenciarios como la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, con la intención de generar ingresos para sus operaciones criminales.

A finales de mayo pasado, varios familiares de “Fito” y “Javi”, entre ellos otro hermano, fueron sentenciados por un tribunal de Ecuador a entre siete y diez años de prisión por lavado de activos.

Agencias AFP, AP y ANSA