Ceuta, el enclave de España en África que vuelve a estar en el foco por el drama de los migrantes

CEUTA, España.– La llegada a nado de miles de migrantes desde Marruecos volvió a colocar en el centro de la atención a Ceuta, una ciudad española situada en territorio africano. Con apenas 20 kilómetros cuadrados, el enclave ocupa una posición excepcional: se encuentra en la costa norte de África, frente al sur de la península ibérica, junto a la entrada oriental del estrecho de Gibraltar.

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera el 30 de julio de 2026 en Ceuta, España Europa Press News - Europa Press

Ceuta limita por tierra con Marruecos y está rodeada por el mar Mediterráneo. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África, una condición que explica su importancia militar y comercial.

Para quienes intentan llegar a Europa desde África, la ciudad representa una puerta de entrada a suelo español y comunitario.

Aunque forma parte de España y de la UE, posee un régimen fiscal y aduanero especial y no integra el territorio aduanero comunitario.

Según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, Ceuta tenía 84.222 habitantes al 1° de enero de 2026. Esa población, concentrada en un territorio diminuto, arroja una densidad superior a los 4200 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas de España.

El Rey Felipe VI recibe en audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Zarzuela, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España) A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

La ciudad también se distingue por una población relativamente joven: su edad mediana era de 37,4 años en 2024, muy por debajo de la de muchas ciudades españolas. El castellano es la única lengua oficial, aunque una parte importante de los habitantes utiliza el dariya, una variedad del árabe marroquí.

La identidad local reúne además tradiciones cristianas, musulmanas, judías e hindúes; el hebreo y el hindi también forman parte de su patrimonio cultural.

Vista aérea de Ceuta

La posición estratégica de Ceuta atrajo a distintos pueblos desde la Antigüedad. Por la zona pasaron fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos y diversas dinastías musulmanas, que dejaron huellas en una ciudad ubicada desde hace siglos en el cruce de las principales rutas del Mediterráneo occidental.

Frontera entre Ceuta y Marruecos

El gran punto de inflexión llegó en 1415, cuando Portugal conquistó Ceuta al sultanato meriní. La toma de la ciudad suele considerarse uno de los primeros pasos de la expansión portuguesa fuera de Europa.

Cuando Portugal recuperó su independencia de la monarquía hispánica en 1640, Ceuta permaneció vinculada a la Corona española. El Tratado de Lisboa de 1668 reconoció formalmente esa situación.

Durante siglos, Ceuta tuvo un fuerte carácter militar y defensivo. Las Murallas Reales, uno de sus principales símbolos, reflejan ese pasado de ciudad fortificada. Su puerto y su ubicación frente al estrecho reforzaron su valor para España, tanto por el control de las rutas marítimas como por su proximidad con la península.

La economía local se apoya principalmente en los servicios, el comercio, el puerto y el turismo. Además, tiene un amplio sector público. En los últimos años, el gobierno ceutí también impulsó actividades tecnológicas, digitales y vinculadas con la economía del conocimiento para reducir la dependencia del antiguo comercio transfronterizo con Marruecos.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Desde 1995, Ceuta tiene el estatuto de ciudad autónoma. No es una comunidad autónoma como Andalucía o Cataluña, pero posee instituciones propias: una Asamblea de 25 miembros, un presidente y un Consejo de Gobierno. Los integrantes de la Asamblea también actúan como concejales, mientras que el presidente ejerce a la vez como alcalde. El actual mandatario es Juan Jesús Vivas, dirigente del Partido Popular, que ocupa el cargo desde 2001.

La soberanía constituye uno de los puntos sensibles de la relación bilateral. Marruecos reclama Ceuta y Melilla como territorios propios, mientras que España sostiene que ambas ciudades forman parte integral de su territorio. Pese a esa disputa, Madrid y Rabat cooperan en asuntos económicos, fronterizos y migratorios, aunque las crisis diplomáticas suelen repercutir de inmediato sobre los controles de acceso.

Agencia Reuters