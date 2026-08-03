Ceuta: entre las víctimas fatales hay una prometedora estrella del futbol marroquí

Entre las hasta ahora 88 víctimas confirmadas que fallecieron en su intento de llegar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, en una oleada masiva de inmigración que genera preocupación, fue identificada Faten BenOmar el Azizi, una prometedora estrella del fútbol marroquí de 20 años.

Los medios españoles que se hicieron eco del deceso de la deportista contaron que se ahogó mientras nadaba desde Fnideq (antes Castillejos) hasta el enclave español. El cuerpo de Faten fue identificado entre otros hallados en el lado marroquí.

La víctima jugaba en el Moghreb Atlético de Tetuán, un club histórico que expresó sus condolencias en un comunicado: “No buscaba fama ni aventura, sino una vida mejor y un futuro que creía que la esperaba al otro lado de la frontera”.

“En estos momentos de dolor, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeras de equipo, al Magreb de Tánger y a toda la familia del fútbol marroquí”, se indicó en otro comunicado.

Migración: entre las víctimas fatales de Ceuta hay una prometedora estrella del futbolista marroquí. captura de redes

España defiende su soberanía sobre Ceuta tras la crisis migratoria

España insistió este lunes en que su soberanía sobre Ceuta es “incuestionable”, después de que decenas de miles de migrantes entraran la semana pasada de forma irregular desde Marruecos en este enclave español en el norte de África.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla -el otro enclave español en el norte de África- desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios. “Que [esas ciudades] son parte de la integridad territorial de España es incuestionable”, reiteró este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública.

La mayoría de los cerca de 60.000 migrantes que llegaron la semana pasada a Ceuta —en gran parte rodeando el pequeño puesto fronterizo que se adentra en el mar— ya regresaron a Marruecos. De acuerdo con el delegado del Gobierno central en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, unos 2500 seguían este lunes en el enclave.

Migrantes marroquíes descansan afuera del centro migratorio local (CETI) en el enclave de Ceuta HENRY NICHOLLS - AFP

El balance oficial de víctimas mortales en el lado español ​de la ⁠frontera ascendía a 72, ⁠mientras que en el lado marroquí se registraban 16 fallecidos. Muchos afirmaron que se marcharon porque el cierre de los comercios los había dejado sin comida, se encontraron ​con la hostilidad de la población local y no pudieron continuar su viaje hacia la península ibérica.

Cientos de migrantes que habían cruzado a Ceuta fueron devueltos a Marruecos

Con información de las agencias ANSA, Reuters y AFP