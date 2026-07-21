EE.UU. volvió a atacar a Irán por novena noche consecutiva y Teherán advirtió sobre “una guerra a gran escala”

Estados Unidos volvió a atacar a Irán por novena noche consecutiva y desde Teherán respondieron con nuevas amenazas, advirtiendo sobre una “guerra a gran escala”. En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en comunicación con LN+, reflexionó: “Esta guerra se está convirtiendo ya en una tela de araña cada vez más fuerte contra Donald Trump, quien inició la campaña junto a Israel contra Irán”.

En una reciente publicación de Donald Trump, el presidente estadounidense sostuvo: “Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces”, debido a que tres soldados estadounidenses fueron asesinados en Jordania, donde se encontraba una base de los Estados Unidos.

Irán lanzó misiles, que no pudieron ser derribados por Estados Unidos, en el lugar donde se encontraban los soldados estadounidenses.

EE.UU. bombardeo varias ciudades iranies

“Esto muestra un poco el talón de Aquiles de un ejército tan poderoso que obviamente todavía tiene un gran valor”, subrayó Repetto sobre la muerte de los tres soldados estadounidenses y explicó que esta situación le genera un costo político muy grande a Donald Trump.

“Por eso muchos se plantean si es capaz Trump de ir a una guerra, una invasión por tierra y esto es tomar algunas islas en el estrecho de Ormuz”, sumó.

En la misma línea Repetto sostuvo: “Se complica cada vez más porque los aliados regionales de los iraníes están generando un embargo contra Arabia Saudita en otro estrecho que está en la región, por donde pasa el 12% del comercio mundial” y, enseguida, agregó: “Con lo cual, esto hace que el petróleo aumente, que el comercio a nivel internacional se complique”.

Tras los ataques iraníes en Jordanía, que provocaron la muerte de tres soldados estadounidenses, Donald Trump amenazó al régimen iraní MANDEL NGAN - AFP

Nuevos ataques de Estados Unidos

En Israel, algunos medios sostienen que el presidente Donald Trump podría decidir atacar un sitio nuclear en Irán, donde iraníes estarían escondiendo parte del proceso nuclear, según los israelíes.

“Es una montaña, es un sitio muy complejo a la hora de bombardear porque está a 600 metros bajo tierra, pero quizás Estados Unidos podría utilizar sus bombas más poderosas con las que atacó otros sitios nucleares”, detalló el especialista y reflexionó: “Todo esto lo que muestra es algo que parece una historia repetida, pero que todos los días nos muestra que esa guerra, se complejiza y se profundiza”.

La población norteamericana se someterá a elecciones en los próximos meses, es por ello que Repetto concluyó sobre la imagen de Trump en medio de los ataques cruzados: “En las encuestas no le está yendo bien al presidente Trump, pero el interrogante acá es: ¿Decidirá en algún momento frenar o va a fichar incluso el acelerador para involucrar más a Estados Unidos en una guerra buscando el apoyo de la población?“.