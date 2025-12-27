Chile: más de tres horas de espera para cruzar la frontera

El inicio del receso de verano y el incremento del movimiento turístico volvieron a poner bajo presión al Paso Internacional Cristo Redentor, donde este sábado por la mañana se registraron demoras superiores a las tres horas para quienes intentaron cruzar hacia Chile. Si bien el corredor internacional se encuentra abierto en ambos sentidos, la acumulación de vehículos en la zona de montaña provocó un avance lento y prolongados tiempos de espera.

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación del Sistema Integrado, el principal punto crítico se concentró en el complejo Los Libertadores, del lado chileno. Allí se formaron filas de aproximadamente cuatro kilómetros, lo que derivó en una demora estimada de 180 minutos, equivalentes a tres horas, para completar los controles migratorios y aduaneros.

El Paso Internacional Los Libertadores

En contraposición, según informó el portal Los Andes 12, el flujo de retorno hacia la Argentina presentó un escenario más despejado. En el complejo Roque Carranza, ubicado del lado argentino, el tránsito se desarrolló con mayor fluidez y sin retrasos relevantes.

En paralelo, también permanece habilitado el Paso Pehuenche, en el departamento mendocino de Malargüe. Este cruce funciona de 9 a 18 en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Filas de más de una cuadra para cruzar la frontera

En tanto, durante la mañana, la Ruta Nacional 145 se mantuvo transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional, debido a tareas de reparación en la calzada, lo que obligó a reducir la velocidad en determinados tramos y extremar las medidas de seguridad.

Paso Cristo Redentor

El aumento de la circulación responde al intenso movimiento típico de esta época del año. El comienzo de las vacaciones, sumado a las fiestas de fin de año, los viajes para realizar compras y turismo, generó una alta concentración de vehículos particulares, combis y transporte de larga distancia, lo que saturó la capacidad operativa del complejo fronterizo chileno.

El pronóstico para Las Cuevas, Mendoza

Las condiciones climáticas, en tanto, acompañaron la jornada y no incidieron de manera directa en las demoras. El tiempo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se presentó estable, con el cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 8 y los 15 grados en la zona de Las Cuevas. Además, la calzada se encuentra en buen estado, sin presencia de nieve ni hielo.

Sin embargo, el organismo advirtió que el panorama podría modificarse en los próximos días. Para el domingo se prevé la posibilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda a los conductores seguir los reportes oficiales, verificar el estado de los pasos y planificar los viajes con antelación.

Hay tres horas de demora para cruzar a Chile

Además, ante el escenario de alta demanda, se recomienda respetar las indicaciones del personal de frontera y contar con toda la documentación requerida, tanto personal como vehicular, para evitar contratiempos adicionales.