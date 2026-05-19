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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 19 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Un matrimonio celebra su boda arriba de un jeep militar en el centro de Teherán
Un matrimonio celebra su boda arriba de un jeep militar en el centro de Teherán- - AFP

Trump dice que hay un "desarrollo muy positivo" en las conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes un “desarrollo muy positivo” en las conversaciones con Irán, que lo convenció de posponer un ataque militar planeado contra la república islámica.

El mandatario norteamericano dijo que aliados en Oriente Medio le habían dicho que “están muy cerca de llegar a un acuerdo” que dejaría a Irán sin armas nucleares. “Es un desarrollo muy positivo, pero veremos si resulta en algo o no”, celebró el jefe de Estado y también magnate durante un evento en la Casa Blanca.

Trump descarta estar "abierto" a concesiones para Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy lunes que “no está abierto” a ninguna concesión para Irán luego de recibir el día anterior la respuesta actualizada de Teherán a un acuerdo de paz.

Irán sabe “lo que va a ocurrir pronto”, dijo Trump en una entrevista telefónica con el New York Post. Cuando se le preguntó sobre sus comentarios del viernes en el sentido de que estaría dispuesto a aceptar una suspensión de 20 años del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, Trump interrumpió y dijo “no estoy abierto a nada”.

El mensaje del Departamento de Guerra

Trump dijo que Estados Unidos preparaba un ataque a Irán para este martes

La dura advertencia del asesor principal del Departamento de Defensa de EE.UU.: "Estados Unidos te encontrará y te matará"

EEUU concede prórroga de 30 días a sanciones sobre petróleo ruso debido a la guerra con Irán

Estados Unidos otorgará una prórroga de 30 días para que los países puedan importar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques en altamar, una medida que tiene como objetivo reducir la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra con Irán, anunció el secretario del Tesoro Scott Bessent el lunes.

El petróleo sube impulsado por temores de escalada en Oriente Medio

Los precios del petróleo oscilaron el lunes y cerraron al alza, impulsados por noticias sobre el conflicto en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró a 112,10 US$ (+2,60%), mientras que el de West Texas Intermediate estadounidense para junio avanzó un 3,07%, hasta 108,66 US$.

Trump dice que no habrá ataques militares de EE.UU. contra Irán el martes

El presidente de Estados Unidos dijo hoy lunes que ordenó al Pentágono no lanzar ataques militares contra Irán el martes, mientras que los aliados de Estados Unidos en el Golfo trabajan para ayudar a alcanzar un acuerdo de paz aceptable. “No realizaremos el ataque programado contra Irán mañana”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente añadió que ordenó al Pentágono “estar preparado para proceder con un asalto completo de largo alcance en Irán, con poca antelación, en el caso de que no se logre un acuerdo de paz aceptable”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpMark Schiefelbein - AP
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