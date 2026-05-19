Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 19 de mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes un “desarrollo muy positivo” en las conversaciones con Irán, que lo convenció de posponer un ataque militar planeado contra la república islámica.

El mandatario norteamericano dijo que aliados en Oriente Medio le habían dicho que “están muy cerca de llegar a un acuerdo” que dejaría a Irán sin armas nucleares. “Es un desarrollo muy positivo, pero veremos si resulta en algo o no”, celebró el jefe de Estado y también magnate durante un evento en la Casa Blanca.