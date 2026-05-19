Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 19 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump dice que hay un "desarrollo muy positivo" en las conversaciones con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes un “desarrollo muy positivo” en las conversaciones con Irán, que lo convenció de posponer un ataque militar planeado contra la república islámica.
El mandatario norteamericano dijo que aliados en Oriente Medio le habían dicho que “están muy cerca de llegar a un acuerdo” que dejaría a Irán sin armas nucleares. “Es un desarrollo muy positivo, pero veremos si resulta en algo o no”, celebró el jefe de Estado y también magnate durante un evento en la Casa Blanca.
Trump descarta estar "abierto" a concesiones para Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy lunes que “no está abierto” a ninguna concesión para Irán luego de recibir el día anterior la respuesta actualizada de Teherán a un acuerdo de paz.
Irán sabe “lo que va a ocurrir pronto”, dijo Trump en una entrevista telefónica con el New York Post. Cuando se le preguntó sobre sus comentarios del viernes en el sentido de que estaría dispuesto a aceptar una suspensión de 20 años del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, Trump interrumpió y dijo “no estoy abierto a nada”.
Trump se negó a entrar en detalles. “Realmente no puedo hablarles de ello. Están pasando muchas cosas”, cerró.
El mensaje del Departamento de Guerra
This past weekend the entire nation paused to honor the American warfighter.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) May 19, 2026
From the greens of the PGA Championship, to the track at Dover Motor Speedway, or the unfurling of the Freedom 250 flag, the gratitude was absolute. pic.twitter.com/Ptc32nbw4H
Trump dijo que Estados Unidos preparaba un ataque a Irán para este martes
🇺🇸🇮🇷 ‘I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for 2 or 3 days’ — Trump on Iran attack— Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 18, 2026
‘We were getting ready to do a very major attack tomorrow’
‘I’ve put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly, for a little while’ https://t.co/svUgmmKwlx pic.twitter.com/3N3lGHFaTh
La dura advertencia del asesor principal del Departamento de Defensa de EE.UU.: "Estados Unidos te encontrará y te matará"
America’s enemies have been put on notice.— DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 19, 2026
If you harm Americans or plot to harm innocent Christians, the United States of America will find you — and will kill you. pic.twitter.com/qzbVg19AEQ
EEUU concede prórroga de 30 días a sanciones sobre petróleo ruso debido a la guerra con Irán
Estados Unidos otorgará una prórroga de 30 días para que los países puedan importar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques en altamar, una medida que tiene como objetivo reducir la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra con Irán, anunció el secretario del Tesoro Scott Bessent el lunes.
El petróleo sube impulsado por temores de escalada en Oriente Medio
Los precios del petróleo oscilaron el lunes y cerraron al alza, impulsados por noticias sobre el conflicto en Oriente Medio.
El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio cerró a 112,10 US$ (+2,60%), mientras que el de West Texas Intermediate estadounidense para junio avanzó un 3,07%, hasta 108,66 US$.
Trump dice que no habrá ataques militares de EE.UU. contra Irán el martes
El presidente de Estados Unidos dijo hoy lunes que ordenó al Pentágono no lanzar ataques militares contra Irán el martes, mientras que los aliados de Estados Unidos en el Golfo trabajan para ayudar a alcanzar un acuerdo de paz aceptable. “No realizaremos el ataque programado contra Irán mañana”, escribió Trump en Truth Social.
El presidente añadió que ordenó al Pentágono “estar preparado para proceder con un asalto completo de largo alcance en Irán, con poca antelación, en el caso de que no se logre un acuerdo de paz aceptable”.
Trump dijo que se llevan a cabo “negociaciones formales” y que, en la opinión de los líderes del Golfo, se llegará a un acuerdo, el cual será “muy aceptable” para Estados Unidos, todos los países en Medio Oriente y más allá.
“Este acuerdo incluirá, fundamentalmente, ¡NO ARMAS NUCLEARES PARA IRÁN!”, escribió Trump.
Trump añadió que suspendió los ataques planeados a petición de los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
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