Cuba denuncia que EE.UU. prepara el terreno para justificar una intervención militar

LA HABANA.– El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que cualquier acción militar de Estados ‌Unidos contra Cuba ‌provocaría ⁠un “baño de sangre” con consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad de la región y reivindicó el derecho “legítimo” de su país a defenderse.

“Cuba ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica”, escribió Díaz-Canel en la red social X. No obstante, sostuvo que ese argumento “no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano”.

La publicación de Díaz-Canel en medio de la escalada con Estados Unidos

Las declaraciones del mandatario cubano se producen tras la difusión de un informe del medio estadounidense Axios, que, citando fuentes clasificadas de inteligencia, aseguró que La Habana habría adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base naval estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.

Según Axios, la supuesta incorporación de estas capacidades militares generó preocupación en Washington, donde funcionarios advierten sobre una “amenaza creciente” por la proximidad geográfica y el potencial uso de drones en instalaciones estratégicas estadounidenses en el Caribe.

La difusión de informes sobre drones y el refuerzo de sanciones reavivan la confrontación histórica entre La Habana y Washington Ramon Espinosa - AP

Por su parte, el gobierno cubano denunció que Estados Unidos estaría construyendo un escenario político y mediático para justificar una eventual intervención militar. Díaz-Canel advirtió que un conflicto de ese tipo “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables”, al tiempo que insistió en que la isla “no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas” contra otras naciones.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de “fabricar acusaciones” para sostener la presión económica y política. “Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE. UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”, afirmó también en X.

El canciller cuestionó además el rol de ciertos medios de comunicación, a los que acusó de amplificar versiones sin sustento y de “promover calumnias” alineadas con los intereses del gobierno estadounidense. Reiteró que Cuba “no amenaza ni desea la guerra” y que su política se basa en la defensa de la paz y en el ejercicio del derecho a la legítima defensa reconocido por la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado del canciller cubano

El endurecimiento del discurso ocurre en un contexto de renovada presión de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado a Cuba como “una amenaza excepcional” para la seguridad nacional y ha reiterado en varias ocasiones su intención de “tomar el control” de la isla, incluso sugiriendo el posible despliegue de un portaaviones en la región.

A las tensiones militares se suma el impacto de las sanciones económicas. Al embargo vigente desde 1962, Estados Unidos añadió en enero un bloqueo petrolero que restringió severamente el suministro de crudo a la isla. Desde entonces, Cuba solo recibió un envío significativo de petróleo, procedente de Rusia, a finales de marzo.

Ese cargamento —transportado por el petrolero Anatoly Kolodkin— ascendió a unos 700.000 barriles, equivalentes a aproximadamente dos semanas de consumo para la isla, que cuenta con una población cercana a los 10 millones de habitantes. Desde entonces, no se registraron nuevas entregas.

El impacto fue inmediato: el racionamiento de combustible se intensificó y los precios de la gasolina y el diésel casi se duplicaron en la última semana, agravando la ya delicada situación económica del país. A su vez, se prolongaron los ya extensos apagones diarios, alcanzando casi 20 horas al día, que mantienen en vilo a los cubanos.

Cuba mantiene apagones diarios de casi 20 horas a raíz de la crisis energética YAMIL LAGE - AFP

En este escenario, Rusia mantiene contactos permanentes con las autoridades cubanas para evaluar medidas que permitan mitigar los efectos del bloqueo energético, según informó el Kremlin.

Pese a la escalada de acusaciones, ambas partes mantienen abiertos algunos canales de diálogo. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves pasado a La Habana para sostener una reunión inusual con altos funcionarios cubanos, en un intento por gestionar la crisis en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral en años. Las conversaciones, sin embargo, no han logrado hasta el momento disipar la desconfianza mutua.

Agencias AFP y Reuters