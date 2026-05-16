Un empresario chileno fue detenido en Brasil por protagonizar un ataque racista y homofóbico arriba de un avión

Un ciudadano chileno fue detenido este viernes en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, San Pablo, luego de hacer comentarios racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación y pasajeros en un vuelo internacional de Latam Airlines.

La situación sucedió en el 10 de mayo en el vuelo LA8070, que iba de San Pablo a Frankfurt, Alemania, y la agresión del hombre quedó grabada en un video en el se pueden escuchar los comentarios ofensivos y discriminatorios que lleva adelante contra otro hombre, que sería de la tripulación del avión.

“Él es gay en contra de mí”, se escucha en un principio. “¿Cuál es el problema?“, le pregunta una azafata y el hombre que insiste en tener un problema con quien parece ser personal aéreo dice: ”Nadie tiene ningún problema, él tiene problemas conmigo. Los gays basta de ser tan... tan...“. No termina de completar la idea, en medio de un ataque de furia.

“Es un problema para mí ser gay”, dice después. Y la agresión continúa, frente a la indignación del resto de la tripulación: “La piel negra. Qué más... el olor a negro a brasileño. Olor a brasileño”.

Un hombre chileno fue detenido en Brasil por comentarios homofóbicos y racistas

“Vamos a desembarcar, porque estás molestando, agrediendo”, ordena en portugués una de las azafatas. “Uh qué susto”, responde desafiante el empresario. Y continúa: “A el no lo conozco. A vos negro, mono, no te conozco. Los monos andan en los árboles”. Luego comienza comienza a hacer una onomatopeya de un mono.

Se trata de un ejecutivo de la firma landes que emitió un comunicado en el que repudia el accionar de su empleado. “Landes condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia. Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, sostuvo la firma", expresaron.

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