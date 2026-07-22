China consolida su peso global y amplía su red comercial con más de 160 socios

PEKÍN.– China se consolidó como el principal socio comercial de más de 160 países y regiones, en un contexto de creciente diversificación de sus importaciones y ampliación de políticas de apertura económica, según informaron este miércoles autoridades del país en conferencias de prensa oficiales.

El subdirector de la Administración General de Aduanas, Wang Jun, destacó que el gigante asiático amplió de manera sostenida su oferta de productos importados para satisfacer la demanda interna. Como ejemplo, mencionó el auge de las compras de durián, una fruta tropical cuya importación se expandió significativamente en los últimos años.

Desde 2022, China aprobó la importación de durián desde cinco países —entre ellos Vietnam, Malasia y Laos— y el volumen alcanzó en 2025 unas 1,87 millones de toneladas, el doble que en 2022. “Ahora la gente puede encontrar durián en todas partes en las tiendas de frutas locales. Hay más opciones y mejores precios”, afirmó Wang.

El país impulsa la diversificación de productos para abastecer la creciente demanda interna Ng Han Guan - AP

El funcionario adelantó que durante el XV Plan Quinquenal (2026-2030) China continuará ampliando sus importaciones, al tiempo que optimizará los procedimientos aduaneros. Entre las medidas previstas se incluyen mejoras en los sistemas de cuarentena para productos agrícolas y alimenticios, la diversificación de los orígenes de importación, la agilización del despacho en aduanas y la reducción de costos logísticos.

Además, las autoridades prometieron facilitar la experiencia de los turistas internacionales mediante la simplificación de los sistemas de devolución de impuestos al salir del país, en línea con los esfuerzos por estimular el consumo.

Arancel cero y cooperación

Por otro lado, la directora de la Administración General de Aduanas, Sun Meijun, informó que las políticas de arancel cero impulsadas por China ya abarcan a 63 naciones. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para profundizar la apertura económica del país y fortalecer los vínculos comerciales con economías en desarrollo.

En mayo, Pekín extendió el tratamiento de arancel cero a las importaciones provenientes de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas. Como resultado, el comercio bilateral con África creció un 19,6% interanual en el primer semestre de 2026, reflejando el impacto de estas medidas.

Para respaldar esta expansión, la autoridad aduanera implementó mecanismos como la gestión basada en riesgos, procedimientos integrados para el acceso a mercados y la ampliación de “canales verdes” para productos agrícolas y alimenticios, con el objetivo de acelerar los flujos comerciales.

El primer ministro chino Li Qiang se reunió con la presidenta namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah en Pekín

De cara al período 2026-2030, Sun aseguró que China continuará diversificando mercados y promoviendo acuerdos comerciales de alto nivel, al tiempo que avanzará en la armonización de normas aduaneras, sanitarias y de origen.

En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, instó a reforzar la cooperación con la Unión Europea y a construir un “equilibrio dinámico ascendente” en la relación bilateral. Durante una reunión en Pekín con legisladores europeos, el funcionario subrayó que ambas partes deben mantener una visión de largo plazo.

“China y Europa son socios, no rivales”, afirmó Wang, al tiempo que llamó a abordar las diferencias comerciales dentro de un marco de cooperación. También expresó la disposición de Pekín a coordinar posiciones con Europa en asuntos globales.

Chinese FM Wang Yi met with a cross-party delegation of the European Parliament, led by David McAllister, Chair of the Committee on Foreign Affairs, in Beijing.#China and the #EU should stick to the overarching positioning of ties as a partnership, and within this framework,… pic.twitter.com/TVO4o7HDs3 — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) July 21, 2026

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones comerciales, ya que la Unión Europea evalúa medidas para contener su déficit comercial con China. Diplomáticos del bloque señalan una convergencia entre los Estados miembros sobre la necesidad de responder a ese desequilibrio.

Ambas partes prevén retomar conversaciones hacia finales de este año en el marco de un mecanismo de consulta sobre comercio e inversión. El responsable comercial europeo anticipó que espera obtener resultados concretos antes de octubre.

A esto se suma la presión de la guerra arancelaria que desató el presidente estadounidense Donald Trump, con presiones económicas sobre aliados y enemigos.

Agencia Reuters