China prohíbe el Servicio Mundial de la BBC por “grave violación” a las directivas del régimen

PEKÍN.- La agencia reguladora de radiodifusión de China prohibió este jueves la emisora de noticias británica BBC en todo el país por infracciones graves en su difusión de contenido, que ignoran los valores del régimen, según explicaron funcionarios del ente.

La Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA, por sus siglas en inglés) anunció que el Servicio Mundial de la BBC infringió seriamente las regulaciones sobre gestión de radio y televisión y sobre la gestión de canales de televisión por satélite en el extranjero en sus informes relacionados con China. La decisión se basa en que las noticias no respetaban las directivas de ser verdaderas e imparciales, y socavaron los intereses nacionales chinos y la solidaridad étnica.

“Si el canal no cumple con los requisitos para transmitir en China como un canal en el extranjero, BBC World News no puede continuar su servicio dentro del territorio chino. La NRTA no aceptará la aplicación de transmisión del canal para el nuevo año”, dijo la reguladora.

BBC statement in response to Chinese ban of BBC World News pic.twitter.com/RpLwvW4OzO — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 11, 2021

La cadena británica respondió a la medida por medio de un comunicado en el que se mostró “decepcionada” por la decisión del régimen comunista. “Estamos decepcionados de que las autoridades chinas hayan decidido tomar este camino”, indicó una vocera de la BBC.

“La BBC es la emisora de noticias internacionales más confiable del mundo e informa sobre historias de todo el mundo de manera justa, imparcial y sin temores ni favores”, sentenció vía Twitter.

Detenciones

La noticia llega el mismo día en que un abogado chino, Yu Wensheng, detenido desde 2018, recibió un prestigioso premio por su labor en la defensa de los derechos humanos en China. Wensheng había sido arrestado por su activismo a favor de la democracia y el Estado de Derecho.

China revocó las licencias de varios abogados defensores de los derechos humanos. Desde principio de año, el régimen de Xi Jinping canceló los permisos de trabajo de al menos dos abogados, Ren Quanniu y Lu Siwei. Ambos consideraron que esta medida es una forma de represión de la profesión.

Lu Siwei fue despojado de su licencia por representar a un activista en favor de la democracia de Hong Kong. Trabajaba con Ren Quanniu, quien era el abogado de uno de los 12 activistas que intentó llegar a Hong Kong en barco luego de que China ampliara la ley nacional de seguridad en el territorio.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION