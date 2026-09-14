China reacciona a los pedidos de frenar el desarrollo de la IA y lanza su propia advertencia

PEKÍN.- En medio de los pedidos urgentes para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el gobierno de China advirtió que la IA pone en peligro la seguridad nacional del país, ya que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social nacional, pero rechazó el llamado del director de Anthropic para que Estados Unidos frene las capacidades desarrollo de la industria tecnológica china.

El jefe de los servicios de inteligencia de China señaló este domingo que “fuerzas hostiles” están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para “fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial”.

El presidente Donald Trump, a la izquierda, camina junto al presidente chino Xi Jinping en el Templo del Cielo el jueves 14 de mayo de 2026 en Pekín. Mark Schiefelbein - AP

“Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica”, afirmó el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet.

La inteligencia artificial es ahora “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para rivalidad estratégica entre las grandes potencias”, sumó Chen.

Sin mencionar los riesgos existenciales ni la necesidad de frenar los avances tecnológicos, señaló las capacidades avanzadas de piratería informática de Claude Mythos, de Anthropic, y ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, que potencialmente “plantean graves riesgos para las infraestructuras de información críticas de China”.

Al ser consultado sobre los llamamientos de los líderes tecnológicos estadounidenses para ralentizar el desarrollo de la IA, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a todas las partes a “promover un enfoque abierto, inclusivo y benevolente hacia la IA”.

“Fomentar diversas amenazas, participar en confrontaciones y en una competencia maliciosa solo perturbará el proceso de gobernanza global de la inteligencia artificial y no beneficia a ninguna de las partes”, declaró el vocero Guo Jiakun a los periodistas en una rueda de prensa diaria el lunes.

Además, el tabloide Global Times, un medio estatal chino, criticó duramente los llamamientos del director ejecutivo de Anthropic para frenar la IA, calificándolos en su editorial como “un manual de la Guerra Fría”.

En un ensayo publicado el sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, esbozó un marco para controlar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA de vanguardia y crear más tiempo para gestionar los crecientes riesgos de seguridad. Su publicación fue respaldada posteriormente por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de SpaceX, Elon Musk.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2025. Markus Schreiber - AP

Amodei también instó a Estados Unidos a reforzar los controles de exportación de chips a China y a tomar medidas enérgicas contra la supuesta manipulación de modelos por parte de laboratorios de IA chinos. Posteriormente, declaró a CBS News el domingo que el “dilema más difícil” respecto a su propuesta de frenar el avance de la IA radicaba en que China y otras naciones adversarias optaran por no hacer lo mismo.

En ese sentido, Global Times, respaldado por el Estado chino, afirmó que la verdadera intención de esos comentarios era “intentar frenar el desarrollo de la IA en China mediante barreras tecnológicas y monopolios regulatorios, mantener la hegemonía monopolística de Washington en tecnología de vanguardia y excluir a China del sistema de gobernanza global de la IA”.

“Esta guerra fría silenciosa de la IA es hipócrita y miope”, afirmó, añadiendo que excluir a China de la innovación global en IA “aumentaría significativamente los costos de prueba y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA”.

La advertencia llega en momentos en que el líder chino, Xi Jinping, tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en el que se espera que aborden la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial, mientras aumentan las peticiones de un mayor control de esta tecnología.

Durante su gira el finde de semana en Irlanda, Trump expresó su oposición a ralentizar el desarrollo de la IA, a pesar de los pedidos de los principales directivos de estas empresas tecnológicas de hacerlo, y dijo que le preocupaba perder la ventaja de Estados Unidos sobre China en una competencia global.

“Lideramos a China en inteligencia artificial. Somos el país más sofisticado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así porque quien gane en IA, gana”, dijo Trump.

Los legisladores estadounidenses -tanto republicanos como demócratas- han instado a que se establezcan nuevas para regular los sistemas de IA.

Acción urgente

Este lunes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una “acción urgente” para regular la IA debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

We are at a watershed moment for AI. The calls by three leading tech companies to slow AI development should set all alarm bells ringing.



My call to governments and tech companies: https://t.co/1DEfQaaFFS pic.twitter.com/1JjVhv7hnO — Volker Türk (@volker_turk) September 14, 2026

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”, dijo Türk en un comunicado. “Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales”, añadió.

“Todos los derechos humanos están amenazados” por esta tecnología, “incluido el derecho a la vida”, insistió el funcionario.

Según el alto comisionado, “la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y expone todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor”.

Agencias AP y Reuters