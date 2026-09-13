Trump minimiza la necesidad de controlar el desarrollo de la IA y se niega a ceder la ventaja a China

WASHINGTON.- En medio de una oleada de críticas a las principales empresas tecnológicas de inteligencia artificial y pedidos para frenar su rápido desarrollo, el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el domingo la posibilidad de que su administración controle su avance y dijo que le preocupaba perder la ventaja de Estados Unidos sobre China en una competencia global y que ganar ayudaría a abordar los riesgos derivados del avance de la tecnología.

Si bien reconoció la necesidad de cierta regulación, Trump apuntó contra los críticos de la inteligencia artificial el domingo diciendo que son “fuerzas muy negativas” que plantean escenarios que “no sucederán”, a pesar que inclusive los pioneros de la industria expresaron su preocupación al respecto.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. Peter Morrison - AP

“Podemos poner límites, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas que lo están planteando... que no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no sucederán”, dijo Trump a periodistas durante su viaje de fin de semana a Irlanda.

Las declaraciones del presidente estadounidense sucedieron un día después de que Dario Amodei, director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, afirmara que la industria debería frenar su rápido desarrollo para dar tiempo a que las medidas de seguridad se pongan al día. El directivo presentó un marco de tres pasos destinado a crear más tiempo para gestionar sus riesgos.

Otros líderes tecnológicos, como Elon Musk y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincidieron públicamente con Amodei.

El Pentágono también advirtió este año sobre los riesgos que presenta el modelo de Anthropic.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2025. Markus Schreiber - AP

Competencia con China

Consultado por un periodista sobre si la industria debería ralentizarse o ser regulada, Trump indicó que Estados Unidos está liderando a China en materia de innovación de la IA. “Francamente, quiero que siga siendo así porque quien gane en IA, gana”, señaló.

El presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto visitar Estados Unidos a finales de septiembre para reunirse con Trump, y es probable que la inteligencia artificial sea uno de los temas que traten.

En una entrevista emitida el domingo en el programa de CBS “Face the Nation with Margaret Brennan”, Amodei afirmó que la competencia entre las empresas de IA estadounidenses y chinas era el “dilema más difícil” a la hora de intentar establecer un “límite de velocidad” en el ritmo de desarrollo de la IA.

“No debemos engañarnos, porque los incentivos para tomar la delantera y la ventaja militar que se obtiene de ello son tan grandes que la capacidad de comprobar que el otro bando no está haciendo trampa tiene que ser infalible”, dijo Amodei. “Así que creo que llevará años, y, sinceramente, no sé si es posible”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping llegan a una cena de Estado en el Gran Salón del Pueblo el 14 de mayo de 2026, en Beijing. Mark Schiefelbein - AP

El expresidente Barack Obama, demócrata, dijo que su partido debería convertir la inteligencia artificial en un tema de campaña.

“Hablaría de esto y diría: ‘Este es nuestro plan de seguridad, este es nuestro plan para asegurarnos de que nuestros hijos no se vean corrompidos por esto’. … Estaría pensando en las repercusiones económicas de forma muy concreta y entendiendo qué significa si va a haber pérdida de empleos. ¿Dónde va a afectar? ¿Cómo vamos a responder?”, dijo en un evento la semana pasada con el líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista de Nueva York Hakeem Jeffries, según una transcripción publicada por su oficina.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró que prevé que esta semana se celebren reuniones con funcionarios de la administración responsables de la política cibernética y de ciencia y tecnología para debatir los próximos pasos. Trump también podría reunirse con miembros del Congreso, algunos de los cuales han expresado su preocupación por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

Páginas del sitio web de Anthropic y los logotipos de la empresa se muestran en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 26 de febrero de 2026. Patrick Sison - AP

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, reconoció la necesidad de establecer “ciertas salvaguardias y medidas de seguridad” para que la IA “no se descontrole”. Pero coincidió con el presidente Trump en que Estados Unidos no “pierda su ventaja en la competencia global con China en este ámbito, porque eso supondría una amenaza para la seguridad nacional”.

Johnson, republicano por Luisiana, afirmó que es necesario convocar a los líderes de la industria a una gran reunión para resolver este asunto juntos. Añadió que ha hablado del tema con Trump y cree que una reunión lo antes posible debería ser el siguiente paso.

“Así que vamos a reunir a todos y asegurarnos de que hacemos esto de la manera correcta”, dijo Johnson, y agregó que es una “prioridad absoluta para mí y para el Congreso”.

“Pero no necesitamos que todo el mundo entre en pánico ahora mismo”, señaló Johnson.

El debate público sobre la IA se intensificó en Estados Unidos y en el mundo después de que dos investigadores de Anthropic advirtieran esta semana acerca de que esta tecnología, que avanza a pasos agigantados, podría conducir a la extinción de la raza humana en un futuro no muy lejano.

Jacob Coxon, uno de los investigadores de Anthropic que renunció y luego emitió las advertencias esta semana, presionó para que Estados Unidos trabajara con otros países para garantizar un ritmo adecuado de desarrollo de la IA.

“Creo que necesitamos coordinación internacional, o de lo contrario correremos el riesgo de competir en la misma carrera que China, lo cual podría ser igualmente peligroso”, dijo Coxon en el programa ‘Meet the Press’ de la NBC.

En su segundo mandato, la administración Trump ha apoyado en gran medida a las empresas de inteligencia artificial. Estos líderes en IA y otras compañías tecnológicas también han respaldados varias iniciativas de Trump.

Ejecutivos de empresas de inteligencia artificial han invertido grandes sumas de dinero en la campaña para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, que determinará el control del Congreso. El super PAC de Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, America PAC, ya ha gastado millones apoyando a candidatos republicanos y se espera que desempeñe un papel fundamental en las campañas para movilizar a los votantes este año.

Agencias AP y Reuters