MADRID (Reuters).- Los equipos de rescate registraban este jueves, desde primera hora, los vagones destrozados, luego de que este miércoles una formación ferroviaria chocara contra otra que estaba detenida cerca de una estación en la provincia española de Toledo, con la esperanza de ‌encontrar más supervivientes del segundo accidente ‌mortal ⁠de un tren de alta velocidad ocurrido este año en ese país, que, hasta el momento, dejó como saldo 69 personas fallecidas.

En medio del primero de los tres días de luto que el gobierno del presidente Pedro Sánchez declaró por el violento incidente y en recuerdo de las víctimas, se vio a los servicios de emergencia sacando del lugar de la colisión lo que ​parecía ser un cadáver ⁠envuelto en ⁠una manta. Las grúas, en tanto, trabajaron durante toda la noche para retirar partes de los restos del accidente.

Choque de trenes en España: los equipos de rescate registran los vagones en busca de sobrevivientes. OSCAR DEL POZO - AFP

Choque de trenes en España: los equipos de rescate registran los vagones en busca de sobrevivientes. OSCAR DEL POZO - AFP

Entre los restos, todavía hay un vagón volcado. Con la prudencia lógica del momento, las autoridades confían en que “no haya más fallecidos debajo”. Paralelamente, se están realizando las identificaciones de los cadáveres.

Se conocieron los dramáticos audios del choque de trenes en España

“UME ‌y equipos de salvamento siguen trabajando con mucho cuidado porque todavía ​no podemos afirmar que no quede ningún fallecido”, ​dijo a TVE Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha. “Ayer entró una unidad canina y hoy volverá a entrar. No podemos dar por finalizado el trabajo”, añadió.

En medio de este contexto, los maquinistas de España llevaron a cabo una huelga, medida que ya estaba prevista antes de este fatal accidente, para exigir una mayor inversión en seguridad ferroviaria.

Equipos de rescate españoles registran los trenes con la esperanza de encontrar supervivientes. Europa Press News - Europa Press

En tanto, el presidente Sánchez volvió a viajar a Toledo este jueves para participar en una reunión destinada a supervisar y coordinar la respuesta de emergencia. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder ‌del Partido Popular, de centroderecha, que actualmente lidera las encuestas de cara a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, tenía previsto desplazarse a la localidad de Urda, cercana al lugar ⁠del accidente.

Sánchez reclamó por el “esclarecimiento” de las causas que llevaron a la colisión de los dos trenes. Durante una comparecencia en el lugar del accidente, unos 150 kilómetros al sur de Madrid, el funcionario afirmó que el Estado está volcado en “el conocimiento de cuáles fueron las causas que originaron este terrible accidente ferroviario” ocurrido la víspera.

Equipos de rescate españoles registran los trenes con la esperanza de encontrar supervivientes. Guardia Civil Española

Equipos de rescate españoles registran los trenes con la esperanza de encontrar supervivientes. HANDOUT - UME

El ministro de ⁠Transportes español, Óscar Puente, dijo este miércoles que el accidente se produjo después ⁠de que varios trenes se detuvieran automáticamente debido a un fallo en las señales. A continuación, aseguró que alguien autorizó a un tren de la empresa estatal Renfe a circular a velocidad normal, a pesar de que había otra formación parada algunos kilómetros delante.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) dijo que no quería especular sobre la causa del accidente. “Queremos ‌guardar prudencia hasta conocer con detalle todo lo realmente ​sucedido para no entrar en especulaciones”, declaró el organismo en un comunicado.