WASHINGTON.– El ascenso, la caída y el regreso de los fundadores de las empresas tecnológicas de Silicon Valley es una historia conocida. Jensen Huang acaba de protagonizar un nuevo capítulo de esa saga, al regresar al frente de Nvidia, la compañía que ayudó a crear.

Huang no es, sin embargo, el primer ejecutivo tecnológico que vuelve de manera dramática a la empresa que fundó. Steve Jobs regresó a Apple en 1997, 12 años después de haber sido expulsado de la compañía de computadoras personales.

El restituido CEO de Nvidia, Jensen Huang BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Michael Dell volvió por segunda vez al cargo de director ejecutivo de la empresa de computadoras que lleva su nombre apenas tres años después de haber dejado el puesto. Y Jack Dorsey, fundador de Twitter, retomó el máximo cargo de la compañía de redes sociales siete años después de haber renunciado.

Son historias diferentes, pero tienen un elemento en común: el regreso de una figura que había dejado de ocupar el centro de la escena y que, tiempo después, vuelve a tomar las riendas de la empresa que ayudó a construir.

En los últimos años, además, estos episodios adquirieron una dimensión todavía mayor. Incluso antes del regreso de Huang el lunes, Silicon Valley había vivido uno de los casos más llamativos de este tipo: el regreso de Sam Altman a OpenAI en 2023.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, había sido despedido por el directorio y, apenas unos días después, recuperó su puesto. El episodio estuvo marcado por una sucesión de giros que involucró al directorio, a los empleados de la compañía y a Microsoft, su principal financiador.

El viernes 17 de noviembre de 2023, alrededor del mediodía, el directorio de OpenAI destituyó inesperadamente a Altman y dio pocas explicaciones sobre las razones de la decisión. La salida provocó inmediatamente otra renuncia: Greg Brockman, presidente de OpenAI y uno de los cofundadores de la compañía junto con Altman y otros ejecutivos, dejó su cargo en señal de protesta.

Jensen Huang con Donald Trump KENT NISHIMURA - AFP

La situación sumió a OpenAI y a sus socios en un extraño limbo. Altman inicialmente pareció aceptar la decisión del directorio. Pero para esa misma noche, respaldado por amigos y colegas de distintos sectores de la industria tecnológica, decidió luchar para regresar a la compañía.

Durante los dos días siguientes se sucedieron las negociaciones. Finalmente, el directorio anunció que mantendría su decisión de despedir a Altman. Parecía, entonces, que la historia había terminado.

Pero pocas horas después ocurrió un nuevo giro. Microsoft, el principal financiador de OpenAI, anunció que Altman, Brockman y otros integrantes del equipo se incorporarían a la compañía para crear un laboratorio avanzado de inteligencia artificial.

El movimiento amenazaba con llevarse consigo buena parte del talento de OpenAI. La mayoría de los más de 700 empleados de la empresa firmó entonces una carta dirigida al directorio en la que advertía que seguirían a Altman hacia Microsoft si no era restituido. El futuro de la start-up quedó así en una situación de extrema incertidumbre.

La escena adquirió además un carácter extraño porque los empleados de OpenAI tenían libre aquella semana por el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, muchos regresaron a las oficinas para seguir de cerca la crisis.

Apenas cinco días después de su destitución, Altman volvió a ser restituido por el directorio. El hombre que había sido apartado de la empresa que dirigía recuperaba así el puesto en medio de una crisis que había puesto en duda el futuro de OpenAI y de su equipo.

Mientras los empleados celebraban en las oficinas de la compañía, Altman llamó por teléfono a un periodista de The New York Times y le dijo: “Espero que tengas un hermoso Día de Acción de Gracias”.

El episodio quedó como uno de los regresos más extraordinarios de la historia reciente de Silicon Valley. Y también como un antecedente difícil de ignorar ahora que Huang vuelve a estar al frente de Nvidia.

Jensen Huang JIM WATSON - AFP

La comparación no pasó inadvertida para el propio Altman. La semana pasada, durante la conferencia DealBook de The Times, le preguntaron por la salida de Huang de Nvidia. Altman respondió que tenía “un poco más de empatía con la situación que la persona promedio”.

El lunes, cuando se conoció la noticia del regreso de Huang a Nvidia, Altman volvió a referirse al episodio en las redes sociales. Esta vez no necesitó una explicación extensa. Su respuesta fue una sola palabra: “¡Jensen!”.