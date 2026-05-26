Christina Koch, astronauta de Artemis II, sobre la película más realista del espacio: “Representa muy bien el trabajo en equipo y la resolución de problemas”

Tras la misión Artemis II, que llevó nuevamente astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el programa Apolo, creció el interés por conocer más sobre quienes integraron la histórica tripulación.

En ese contexto, Christina Koch, una de las cuatro astronautas seleccionadas por la NASA, sorprendió al revelar cuál considera que es la película que mejor retrata el trabajo espacial. Aunque reconoció que tiene elementos exagerados y situaciones poco realistas, destacó especialmente la manera en que muestra la cooperación y la capacidad para resolver problemas en escenarios extremos.

La película que más se acerca a la realidad espacial

Según publicó el medio especializado Sensacine, Koch fue consultada sobre cuál considera la película más realista ambientada en el espacio durante su participación en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce. Tras admitir que se trata de una pregunta difícil, eligió The Martian, la producción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon.

“Siempre recurro a The Martian y hay un par de razones por las que lo hago. Una es que representa muy bien el trabajo en equipo y la resolución de problemas”, explicó la astronauta.

Sin embargo, aclaró que la película también contiene elementos claramente ficticios. “Tiene cosas bastante fantasiosas”, señaló.

The Martian, protagonizada por Matt Damon

Qué detalles consideró poco realistas

Entre los aspectos que más llamaron su atención, Koch mencionó la representación de las instalaciones de la NASA.

La astronauta recordó que muchos trabajadores del Centro Espacial Johnson pudieron ver la película y reconocieron inmediatamente el edificio utilizado como referencia. No obstante, indicó que la versión cinematográfica presenta una imagen mucho más futurista que la realidad.

Según explicó, en la pantalla aparecen luces modernas, señalización sofisticada y una estética tecnológica avanzada, mientras que las instalaciones reales están compuestas principalmente por estructuras funcionales y grandes bloques de hormigón.

Según Koch, la película es futurista respecto a la realidad

Una historia que contó con colaboración de la NASA

La identificación de Koch con varios aspectos de la película no resulta casual. Tanto el escritor Andy Weir, autor de la novela original, como Ridley Scott buscaron que la historia tuviera una base científica sólida.

Para lograrlo, siempre siguiendo con la información del medio mencionado, la NASA colaboró durante el desarrollo del libro y también aportó asesoramiento para la adaptación cinematográfica, con el objetivo de que los procedimientos, desafíos técnicos y dinámicas de trabajo reflejaran de la forma más fiel posible la experiencia de una misión espacial.

Escenario de The Martian

De qué trata The Martian

Estrenada en 2015, la película sigue la historia de Mark Watney, un astronauta que queda atrapado en Marte después de que su tripulación lo diera por muerto durante una tormenta y abandone el planeta.

Aislado y sin posibilidades inmediatas de rescate, el protagonista debe utilizar conocimientos científicos, creatividad e ingenio para sobrevivir mientras la NASA y sus compañeros intentan encontrar una forma de traerlo de regreso a la Tierra.

Además de Matt Damon, el elenco incluye a Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Kate Mara, Sebastian Stan y Michael Peña.

La producción se convirtió en un éxito mundial, con una recaudación superior a los 630 millones de dólares, y obtuvo siete nominaciones a los premios Oscar, entre ellas las de Mejor película y Mejor actor para Damon.