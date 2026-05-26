Día 88 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresó este martes 26 de mayo en su 88° día de guerra. Pese al alto el fuego, Estados Unidos lanzó “ataques de autodefensa” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz. Por otro lado, Donald Trump anunció que el Régimen entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica. Israel continúa presionando para retomar la ofensiva sobre Beirut.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos lanzó “ ataques de autodefensa ” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz.

” en el sur de Irán mientras continúan las negociaciones de paz. Donald Trump anunció que el Régimen entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica

para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica Israel continúa presionando para retomar la ofensiva sobre Beirut.

El mandatario aseguró que Irán entregará su uranio enriquecido, pero el Régimen lo desmintió KENT NISHIMURA - AFP

Los precios del petróleo retrocedieron el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

el lunes por la mañana al abrir el mercado asiático en un contexto de esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Marco Rubio dijo que Estados Unidos está preparado para entrar “en muy serias conversaciones” sobre el programa nuclear de Irán si Irán reabría el estrecho de Ormuz.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Una mujer iraní cruza una calle por el centro de Teherán, de fondo un mural en apoyo al Régimen Vahid Salemi - AP