Cientos de escuelas en Europa reciben amenazas de bomba y crece el temor a una escalada de la guerra híbrida

ROMA.– Cientos de escuelas de Italia, Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte recibieron amenazas de bomba este miércoles, en ⁠el episodio más reciente de una serie de amenazas y ciberataques contra infraestructuras y servicios esenciales en distintos países del continente, desde supermercados y bancos de sangre hasta aeropuertos y cadenas de televisión.

Las autoridades de los cuatro países consideraron que las amenazas carecían de credibilidad, aunque pusieron en marcha investigaciones para determinar su origen.

Alumnos se reúnen cerca del Foro de Trajano tras ser evacuados de la escuela Ennio Quirino Visconti por una amenaza de bomba, en Roma MARIE-LAURE MESSANA - AFP

En Italia, al menos 300 instituciones educativas recibieron correos electrónicos que advertían sobre explosiones inminentes, lo que provocó la evacuación de miles de alumnos. En otros países, las fuerzas de seguridad recomendaron a los establecimientos que permanecieran abiertos, al considerar que no existían indicios de un peligro concreto.

El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, dijo al canal de televisión La7 que las alertas se presumían falsas y advirtió que el número de escuelas afectadas podía aumentar. La primera ministra, Giorgia Meloni, convocó una reunión de gobierno para analizar la situación.

“En la actualidad, sobre la base de las comprobaciones realizadas, no ha surgido ningún elemento que sugiera que exista un peligro concreto”, escribió Meloni en Facebook. “Los avisos, en cambio, parecen estar vinculados a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación”, agregó.

Un policía permanece frente al instituto Matteotti Pellico mientras los alumnos son evacuados debido a una amenaza de bomba que afectó a todos los establecimientos educativos de Turín, Italia Marco Alpozzi/undefined - LaPresse

En Roma, una escuela comunicó a los padres, a través de una aplicación de mensajería, que todos los alumnos habían sido trasladados a una zona segura y permanecían bajo la supervisión del personal docente tras recibir una alerta de bomba a escala nacional.

El correo electrónico enviado a los establecimientos italianos estaba firmado por un supuesto “Mijaíl Andrópov, líder del Valiato de Misoginistán”, según una copia del mensaje a la que tuvo acceso Reuters. El mismo remitente se había atribuido la responsabilidad de las amenazas de bomba enviadas el viernes a las redacciones de medios de comunicación de Irlanda y Bulgaria.

En paralelo, las policías del Reino Unido e Irlanda investigaban una serie de correos electrónicos amenazantes enviados a cientos de colegios, pero pidieron a los profesores que no evacuaran los centros, al considerar que carecían de credibilidad.

Alumnos se reúnen cerca del Foro de Trajano tras ser evacuados de la escuela Ennio Quirino Visconti por una amenaza de bomba, en Roma MARIE-LAURE MESSANA - AFP

La policía de Escocia afirmó que “nada hace pensar que representaran una amenaza creíble”. Por su parte, las autoridades de Irlanda del Norte informaron que investigaban una serie de correos electrónicos amenazantes procedentes de una fuente situada fuera del Reino Unido. La Autoridad Educativa de ese territorio confirmó que numerosos colegios habían recibido los mensajes, aunque recomendó mantener las clases con normalidad siguiendo las indicaciones policiales.

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, sostuvo que los episodios formaban parte de “una estrategia que a estas alturas está bastante clara: sembrar miedo y generar ansiedad”, según la agencia Adnkronos. Sin embargo, advirtió que no necesariamente detrás de las amenazas había gobiernos extranjeros o entidades hostiles. “También hay personas que buscan llamar la atención y lunáticos que, en un momento como este, están deseando desatar el terror en una ciudad o una región”, afirmó.

Una seguidilla de ataques en Europa

Las amenazas contra las escuelas se producen apenas una semana después de que decenas de vuelos europeos se vieran obligados a realizar aterrizajes de emergencia, luego de que aerolíneas y aeropuertos recibieran comunicaciones maliciosas que advertían sobre la presencia de explosivos a bordo.

Los organismos de inteligencia europeos participan de una investigación transfronteriza para identificar a los responsables de esas falsas alertas. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que los ataques hayan sido organizados por un Estado extranjero hostil o por activistas vinculados a los servicios de inteligencia de otro país. Hasta el momento, no se llegó a ninguna conclusión sobre su autoría.

El instituto IOMS fue evacuado de manera preventiva tras la amenaza de bomba que afectó a las escuelas de Milán, Italia Marco Ottico - LaPresse

Francia convocó el martes al embajador de Irán después de acusar a Teherán de un ciberataque que dejó fuera de servicio los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados la semana pasada. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní rechazó las acusaciones de que la Guardia Revolucionaria estuviera detrás del ataque y las calificó de “infundadas y hostiles”.

Entre los funcionarios europeos también crece la inquietud por la posibilidad de que estos incidentes formen parte de una campaña de operaciones de perturbación híbridas contra países que respaldan a Ucrania. Diversos gobiernos occidentales han atribuido acciones de este tipo a Rusia, que niega cualquier participación.

La nueva ola de amenazas se produce, además, en vísperas de una cumbre prevista para este jueves en Dublín, a la que asistirán unos 50 líderes de la Unión Europea, el Reino Unido, Ucrania, Canadá y otros países.

Agencias AP, AFP y Reuters